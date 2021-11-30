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Губернатор Марий Эл оценил успехи региона в снижении госдолга
Экономика
Губернатор Марий Эл оценил успехи региона в снижении госдолга
portal.mari.ru  / 

Йошкар-Ола, 30 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев провел совещание по вопросам динамики уменьшения госдолга региона.

Глава минфина региона Алексей Торощин доложил Евстифееву о том, что с начала 2021 года госдолг Марий Эл удалось сократить на 901,5 миллиона рублей до 10 миллиардов 998,5 миллиона рублей. При этом с 2017 года, когда Евстифеев занял пост губернатора, госдолг снизился на 2,51 миллиарда рублей, или на 18,6%, сообщает «МедиаПоток».

Оценивая эти данные, Евстифеев отметил, что Марий Эл входит в число субъектов РФ, которые очень ответственно преодолевают проблему госдолга, не накапливая его, а сокращая. По словам Евстифеева, необходимо продолжать эту работу последовательно, поступательно до полной ликвидации государственного долга.

Ранее ФАН сообщал о том, что замглавы Министерства финансов России Владимир Колычев оценил ситуацию с госдолгом страны. По словам Колычева, надо стремиться к удержанию уровня государственного долга РФ в пределах 20% ВВП в ближайшие три года.

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