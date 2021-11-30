Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 14:32
14:30
Видео
Изобретатель из Китая создал колесо обозрения на человеческом приводе
14:30
Экономика
Зарплаты строителей и работников сельского хозяйства значительно выросли в России
14:29
Общество
Инспекторы ДПС спасли пять человек из горящего дома в Верхней Пышме
14:27
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в одной из многоэтажек Иркутска
14:26
Экономика
Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу
14:26
Происшествия
В аэропортах Стамбула приостановили прием и отправку рейсов из-за ураганного ветра
14:26
Политика
Журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на выборах президента Франции
14:25
Общество
Михаил Дегтярев предложил снять вестерн для привлечения туристов в Хабаровский край
14:20
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на 1 декабря
14:20
Политика
Пост министра высшего образования Швеции впервые займет женщина-трансгендер Килблом
Все новости

Средняя цена новогодней елки в России выросла на 30% по сравнению с 2020 годом

Экономика
Средняя цена новогодней елки в России выросла на 30% по сравнению с 2020 годом
freepik.com  /  freepik

Москва, 30 ноября. Ретейлеры говорят о повышении стоимости новогодних елок перед праздниками. Рост цен наблюдается не только на живые, но и на искусственные деревья.

Логистические проблемы оказали значительное влияние на рынок. Также на стоимости продукции сказался рост спроса на искусственные ели. Сообщается, что положение ухудшилось из-за повышения стоимости продуктов нефтепереработки.

«С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40–70 %, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах на 20 %. Розничную стоимость ретейлеры планируют сдерживать, в том числе и за счет собственной прибыли», — говорится в материале издания «ФедералПресс»..

Новогодняя елка ранее выступила в качестве части взятки. Бывший замначальника одного из отделов полиции в Оби незаконно получил от бизнесмена 33 тысячи рублей и новогоднюю елку за свои услуги.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Средняя цена новогодней елки в России выросла на 30% по сравнению с 2020 годом
новый год цена статистика елка
Комментировать