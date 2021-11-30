Средняя цена новогодней елки в России выросла на 30% по сравнению с 2020 годом

Москва, 30 ноября. Ретейлеры говорят о повышении стоимости новогодних елок перед праздниками. Рост цен наблюдается не только на живые, но и на искусственные деревья.

Логистические проблемы оказали значительное влияние на рынок. Также на стоимости продукции сказался рост спроса на искусственные ели. Сообщается, что положение ухудшилось из-за повышения стоимости продуктов нефтепереработки.

«С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40–70 %, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах на 20 %. Розничную стоимость ретейлеры планируют сдерживать, в том числе и за счет собственной прибыли», — говорится в материале издания «ФедералПресс»..

Новогодняя елка ранее выступила в качестве части взятки. Бывший замначальника одного из отделов полиции в Оби незаконно получил от бизнесмена 33 тысячи рублей и новогоднюю елку за свои услуги.