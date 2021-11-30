Губернатор Орловской области Клычков опроверг возможную отставку

Орел, 30 ноября. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что планирует продолжать работу на этой должности.

Речь об этом шла в ходе прямой линии главы региона. Трансляцию вел Центр управления регионом в социальной сети «ВКонтакте». По словам Клычкова, о планах необходимо интересоваться не у него, а у жителей Орловской области.

«Я, безусловно, как уже неоднократно говорил, никуда не собираюсь. Много удалось сделать, но много еще хочется сделать. Наступит 2023 год, спросим у жителей. Если поддержат, продолжу работать», — пояснил он представителям СМИ.

Клычков стал губернатором Орловской области в 2018 году, перед этим его назначили врио главы региона.

Ранее стало известно, что лидерами по обработке отходов стали Московская и Орловская области, они отправляют на переработку 100% мусора, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).