Сотрудники хабаровского зоосада поздравили питомцев с Днем матери

Хабаровск, 30 ноября. В Хабаровском крае работники зоосада «Приамурский» отпраздновали День матери. В этот день мамы питомцев, у которых недавно на свет появились детеныши, получили вкусные угощения.

Среди них оказались бурая медведица Мария, серебристая лисица Нюрба, олениха Смородинка, самка белоплечего орлана Сахалина и горлица. Все рожденные малыши растут активными, сильными и здоровыми.

«Мы всегда радуемся появлению потомства у наших животных, потому что это говорит о том, что им хорошо и комфортно у нас в зоосаде», — сообщили сотрудники учреждения.

В честь праздника хищницам дали двойную порцию мяса, а остальным фруктов, пшена и свежей травки. Животные остались довольны полученными подарками.

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