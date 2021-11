Индейка, тыквенный пирог и 35 трупов: кровавый День благодарения в США

В последний четверг месяца американцы традиционно отмечают День благодарения, после которого официально стартует сезон рождественских распродаж. Длинные выходные, которые растянулись на четыре дня, ознаменовались не только праздничными парадами, но и всплеском вооруженного насилия, которое унесло жизни по меньшей мере 35 человек.

Иллинойс

Если столицей дня благодарения можно назвать Нью-Йорк с его Парадом Macy’s, то Чикаго остается столицей убийств. За прошедшие выходные в городе было убито пять человек, по меньшей мере 41 получил ранения.

Кровавую статистику выходных открыло убийство 15-летнего подростка, который ждал такси в центральной части города на Саут Блю Айленд авеню. Полиция сообщает, что рядом с несовершеннолетним остановилась машина из которой раздались выстрелы. Подросток получил ранения грудной клетки и плеч, которые оказались смертельными.

Всего за 20 минут до этого убийства в одном квартале от места преступления был расстрелян 20-летний молодой человек, который находится в критическом состоянии. Полиция пока не имеет информации о том связаны ли эти преступления между собой.

Около 11 вечера в пятницу 27-летний Девонте П., стоявший на тротуаре в районе Саут Парнелл, оказался мишенью неизвестных стрелков. Мужчина был ранен в плечо и доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже скончался.

В воскресенье в южной части города было обнаружено тело мужчины со множественными огнестрельными ранениями спины и ног. По версии следствия, погибшему было от 20 до 30 лет.

Жители Чикаго называют улицы города зоной боевых действий. И это не удивительно: многочисленные свидетели сообщают, что в воскресенье в районе Ривер Норт слышалась стрельба из автоматического оружия, в результате чего два человека были ранены.

Chicago is a war zone.



Automatic weapons are being fired on the streets of downtown Chicago. pic.twitter.com/iBhbKkFa1L — 16th & 17th District Chicago Police Scanner (@CPD1617Scanner) November 28, 2021

On the ground aftermath 1/2 pic.twitter.com/0FcYGNCXn1 — MI (@MohammadIhmoud) November 28, 2021

Улицы Чикаго смертельно опасны, но и дома не являются надежными убежищами от вооруженных преступников. В субботу 25-летняя девушка, которая находилась у себя дома на Саут Мэй стрит, была убита выстрелом через окно. Ведется расследование.

Chicago shooting: Woman killed by shot fired through window of Auburn Gresham home ID’d https://t.co/ueam6jjpRk — PostX News (@xpostnews) November 27, 2021

В воскресенье вечером полиция города Эванстон, который расположен в 20 километрах к северу от Чикаго, получила многочисленные вызовы о перестрелке, вспыхнувшей около заправки на пересечении Грин Бэй роуд и Фостер стрит.

Прибывшие по вызову сотрудники обнаружили на месте пятерых жертв стрельбы. Ими оказались подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Один из них — 17-летний Кард Д. получил смертельное ранение. Остальные жертвы были доставлены в больницу.

17-year-old killed, 4 wounded in Evanston shooting near gas station https://t.co/T9mjoS0p4F — MCU Times (@mcutimes) November 30, 2021

«Сегодня сердце Эванстона разбито. Любой акт насилия, который происходит здесь, разрывает ткань нашего сообщества, но необыкновенная молодость жертв трагедии прошлой ночи, я думаю, сегодня мучает совесть всех нас», — заявил мэр города Дэниел Бисс.

Следствие считает, что пострадавшие стали жертвой целенаправленного нападения. В данный момент правоохранители выясняют возможные мотивы преступников.

A Sunday night shooting outside a gas station on Green Bay Road that left one teenager dead and four others injured appeared to be targeted, Evanston Police said at a news conference Monday. https://t.co/tL2EpEzwit — Evanston RoundTable (@EvRoundTable) November 30, 2021

Теннесси

Полиция Нэшвилла расследует массовую перестрелку, в результате которой были убиты три человека. Согласно имеющейся информации стрельба, жертвами которой оказались семеро членов одной семьи, была открыта в пятницу вечером в одном из домов на западе города после того, как двое преступников, которым открыли дверь, открыли огонь по людям.

Download today!The post 2 teen brothers dead, 4 wounded in shooting at Nashville apartment appeared first on TheGrio. https://t.co/Tiu48QbwX0 #TheGrio #Atlanta — This is Platinum Hip Hop (@PlatinumHipHop) November 29, 2021

В ходе завязавшейся перестрелки были убиты один из предполагаемых нападавших, которым оказался 29-летний Кристиан Акаи Джонсон, а также 15-летний Тавариус C. и его 18-летний брат Закес. Их мать, младший брат и две сестры получили ранения.

Two brothers, 15 and 18, named as victims in Nashville mass shooting where six members of one family were shot https://t.co/lv7gp0fizk — Wisdom of The Lion (@sonofselassie) November 30, 2021

Полиция рассматривает случившееся как попытку ограбления и разыскивает предполагаемого второго участника нападения.

Небраска

Два человека были убиты в перестрелке, которая произошла в субботу в Омахе. Полиция прибыла на вызов о стрельбе на пересечении 34-й и Джексон стрит и обнаружила перед одним из домов тела 21-летнего Вильяма Х. и 18-летнего Джанга П. Также на месте преступления офицеры нашли раненого 21-летнего Тревела К, который был доставлен в больницу.

Two men were killed and another was wounded in a shooting Saturday night in midtown Omaha. If you have any information about the incident leading to an arrest it could be worth $25,000. Call Crime Stoppers at 402-444-STOP. https://t.co/P3vFKSyyfo pic.twitter.com/YjSE5jcELV — OWH Cops Reporters (@OWHCrime) November 29, 2021

В настоящий момент следствие не располагает информацией о случившемся и ищет свидетелей.

Северная Каролина

Три убийства за 24 часа — таков результат прошедших выходных в городе Шарлотт, где одной из жертв стала несовершеннолетняя.

Сообщается, что по подозрению в убийстве 14-летней Ванессы Сантос Г, которая была застрелена в субботу днем, арестован 18-летний Хунио Рамос Э. Ему предъявлены обвинения в убийстве, изнасиловании несовершеннолетней и хранении похищенного оружия.

Detectives have charged 18-year-old Junio Alexis Ramos Estrada for the murder of 14-year-old Vanessa Sarai Santos Garcia, who is the victim in this case. Ramos was charged with Involuntary Manslaughter, Statutory Rape... #clt #cltnews

Full release here: https://t.co/3YxJf8a8J2 pic.twitter.com/Vlefp84tVw — CMPD News (@CMPD) November 28, 2021

Полиция не предоставила дополнительных сведений.

Спустя примерно пять часов после первого убийства на Садлер роуд было найдено тело Сэмюэля Г, который стал жертвой неизвестного преступника.

Ранним утром в воскресенье полиция прибыла на Харланд стрит, где три человека пострадали в результате стрельбы. Сообщается, что один из них — Маркиз Б. скончался от полученного ранения.

MURDER AND TRIPLE SHOOTING IN WEST CHARLOTTE, 3RD MURDER IN 24 HOURShttps://t.co/1m4liieJJT — Charlotte Alerts News (@AlertsCharlotte) November 28, 2021

Очевидцы сообщают, что перестрелка стала продолжением вечеринки.

Калифорния

В городе Ланкастер съехавший с катушек 29-летний Гермаркус Дэвис застрелил свою тещу и четверых малолетних детей. Тела убитых обнаружила мать убитых детей, которая и вызвала полицию.

BREAKING: 29-year-old Germarcus David charged with killing his four children and mother-in-law.

All found shot to death inside their Lancaster home.

Three boys including infant and and one girl.

Bail set at $2 million. @foxla pic.twitter.com/qt7lTD2p6P — Gigi Graciette (@GigiGraciette) November 29, 2021

Представители офиса шерифа сообщили, что преступник добровольно сдался властям, явившись на следующее утро в полицейское управление. В настоящее время он находится под арестом. Следствию предстоит выяснить обстоятельства, которые толкнули Дэвиса на убийство собственных отпрысков.

Who is Germarcus David Lancaster Homicide? Man Arrested In Fatal Shooting https://t.co/vXnUaZU1mE — Help Times (@the_helptimes) November 30, 2021

Somber tributes & countless questions in #Lancaster where a father is jailed, accused in the shooting deaths of his 4 children & their maternal grandmother. The latest at 11p @NBCLA pic.twitter.com/RkKqv8F4IT — Beverly White (@BeverlyNBCLA) November 30, 2021

В Окленде полиция расследует ранение бывшего полицейского, который работал охранником в агентстве Star Protection Agency, предоставляющем услуги по обеспечению безопасности для местной телекомпании KRON.

San Francisco:: Oakland Police Investigate Shooting Of TV News Security Guard in Chinatown https://t.co/SNuPL7AB6G — SHH Social Media Services (@SHH_SMS) November 24, 2021

Сообщается, что неизвестные преступники попытались ограбить членов съемочной группы в то время, когда они снимали репортаж в Китайском квартале. В ходе завязавшейся перестрелки сотрудник охранной фирмы получил ранение.

OPD is investigating an attempted armed robbery and shooting of an armed security guard. The incident happened today just before 12:30PM in the 300 block of 14th Street. The security guard was struck by gunfire as he was accompanying a media crew who was working on a news story. pic.twitter.com/0n95nF7Met — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) November 25, 2021

По словам журналистов, использование вооруженной охраны при съемках новостных репортажей является стандартной практикой в Окленде так как ситуация с безопасностью в городе является крайне напряженной.

Полицейский департамент расследует инцидент и предлагает 7500 долларов за информацию, которая приведет к поимке преступников.

Сотрудники полицейского управления Сан-Франциско тоже не сидели без дела: в течение уикенда в городе произошло несколько перестрелок, в результате которых не обошлось без жертв: был убит один человек и двое получили ранения.

Дикий Запад

Ситуация с безопасностью на улицах американских городов приводит не только к печальным последствиям, но и становится предметом мемов. Так, после того, как Госдепартамент США сообщил о том, что нахождение американских граждан в столице Эфиопии Аддис-Абебе может быть небезопасным, эфиопские пользователи Twitter привели статистику убийств за ноябрь в «небезопасной» Аддис-Абебе и «безопасных» американских городах.

While @USEmbassyAddis is attempting to claim #Addis is unsafe to foreigners and should depart immediately. Here are the number of people who got shot in the month of November in major cities across #US vs #AddisAbeba @Jerrijegna @HermelaTV @stesfa ????????‍♀️????????‍♀️???? pic.twitter.com/WmSw0dDxg9 — Tsedi (@Tsedeniya11) November 27, 2021

По данным некоммерческой организации The gun violence archive, с начала года в США было зарегистрировано 649 случаев массовой стрельбы. В инцидентах, связанных с применением огнестрельного оружия было убито почти 19 тысяч человек.

Несмотря на приближение сезона праздников, который обычно отмечается некоторым спадом общественного напряжения и снижением уровня преступлений, количество убийств продолжает оставаться на высоком уровне. Впрочем, поскольку День благодарения позволяет американцам вспомнить о своих исторических корнях, то неудивительно, что многие вспоминают времена Дикого Запада, когда все, что было нужно для успеха — ствол и быстрая рука.