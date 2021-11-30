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Индейка, тыквенный пирог и 35 трупов: кровавый День благодарения в США

Весь мир
Индейка, тыквенный пирог и 35 трупов: кровавый День благодарения в США
Федеральное агентство новостей  / 

В последний четверг месяца американцы традиционно отмечают День благодарения, после которого официально стартует сезон рождественских распродаж. Длинные выходные, которые растянулись на четыре дня, ознаменовались не только праздничными парадами, но и всплеском вооруженного насилия, которое унесло жизни по меньшей мере 35 человек.

Иллинойс

Если столицей дня благодарения можно назвать Нью-Йорк с его Парадом Macy’s, то Чикаго остается столицей убийств. За прошедшие выходные в городе было убито пять человек, по меньшей мере 41 получил ранения.

Кровавую статистику выходных открыло убийство 15-летнего подростка, который ждал такси в центральной части города на Саут Блю Айленд авеню. Полиция сообщает, что рядом с несовершеннолетним остановилась машина из которой раздались выстрелы. Подросток получил ранения грудной клетки и плеч, которые оказались смертельными.

Всего за 20 минут до этого убийства в одном квартале от места преступления был расстрелян 20-летний молодой человек, который находится в критическом состоянии. Полиция пока не имеет информации о том связаны ли эти преступления между собой.

Около 11 вечера в пятницу 27-летний Девонте П., стоявший на тротуаре в районе Саут Парнелл, оказался мишенью неизвестных стрелков. Мужчина был ранен в плечо и доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже скончался.

В воскресенье в южной части города было обнаружено тело мужчины со множественными огнестрельными ранениями спины и ног. По версии следствия, погибшему было от 20 до 30 лет.

Жители Чикаго называют улицы города зоной боевых действий. И это не удивительно: многочисленные свидетели сообщают, что в воскресенье в районе Ривер Норт слышалась стрельба из автоматического оружия, в результате чего два человека были ранены.

Улицы Чикаго смертельно опасны, но и дома не являются надежными убежищами от вооруженных преступников. В субботу 25-летняя девушка, которая находилась у себя дома на Саут Мэй стрит, была убита выстрелом через окно. Ведется расследование.

В воскресенье вечером полиция города Эванстон, который расположен в 20 километрах к северу от Чикаго, получила многочисленные вызовы о перестрелке, вспыхнувшей около заправки на пересечении Грин Бэй роуд и Фостер стрит.

Прибывшие по вызову сотрудники обнаружили на месте пятерых жертв стрельбы. Ими оказались подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Один из них — 17-летний Кард Д. получил смертельное ранение. Остальные жертвы были доставлены в больницу.

«Сегодня сердце Эванстона разбито. Любой акт насилия, который происходит здесь, разрывает ткань нашего сообщества, но необыкновенная молодость жертв трагедии прошлой ночи, я думаю, сегодня мучает совесть всех нас», — заявил мэр города Дэниел Бисс.

Следствие считает, что пострадавшие стали жертвой целенаправленного нападения. В данный момент правоохранители выясняют возможные мотивы преступников.

Теннесси

Полиция Нэшвилла расследует массовую перестрелку, в результате которой были убиты три человека. Согласно имеющейся информации стрельба, жертвами которой оказались семеро членов одной семьи, была открыта в пятницу вечером в одном из домов на западе города после того, как двое преступников, которым открыли дверь, открыли огонь по людям.

В ходе завязавшейся перестрелки были убиты один из предполагаемых нападавших, которым оказался 29-летний Кристиан Акаи Джонсон, а также 15-летний Тавариус C. и его 18-летний брат Закес. Их мать, младший брат и две сестры получили ранения.

Полиция рассматривает случившееся как попытку ограбления и разыскивает предполагаемого второго участника нападения.

Небраска

Два человека были убиты в перестрелке, которая произошла в субботу в Омахе. Полиция прибыла на вызов о стрельбе на пересечении 34-й и Джексон стрит и обнаружила перед одним из домов тела 21-летнего Вильяма Х. и 18-летнего Джанга П. Также на месте преступления офицеры нашли раненого 21-летнего Тревела К, который был доставлен в больницу.

В настоящий момент следствие не располагает информацией о случившемся и ищет свидетелей.

Северная Каролина

Три убийства за 24 часа — таков результат прошедших выходных в городе Шарлотт, где одной из жертв стала несовершеннолетняя.

Сообщается, что по подозрению в убийстве 14-летней Ванессы Сантос Г, которая была застрелена в субботу днем, арестован 18-летний Хунио Рамос Э. Ему предъявлены обвинения в убийстве, изнасиловании несовершеннолетней и хранении похищенного оружия.

Полиция не предоставила дополнительных сведений.

Спустя примерно пять часов после первого убийства на Садлер роуд было найдено тело Сэмюэля Г, который стал жертвой неизвестного преступника.

Ранним утром в воскресенье полиция прибыла на Харланд стрит, где три человека пострадали в результате стрельбы. Сообщается, что один из них — Маркиз Б. скончался от полученного ранения.

Очевидцы сообщают, что перестрелка стала продолжением вечеринки.

Калифорния

В городе Ланкастер съехавший с катушек 29-летний Гермаркус Дэвис застрелил свою тещу и четверых малолетних детей. Тела убитых обнаружила мать убитых детей, которая и вызвала полицию.

Представители офиса шерифа сообщили, что преступник добровольно сдался властям, явившись на следующее утро в полицейское управление. В настоящее время он находится под арестом. Следствию предстоит выяснить обстоятельства, которые толкнули Дэвиса на убийство собственных отпрысков.

В Окленде полиция расследует ранение бывшего полицейского, который работал охранником в агентстве Star Protection Agency, предоставляющем услуги по обеспечению безопасности для местной телекомпании KRON.

Сообщается, что неизвестные преступники попытались ограбить членов съемочной группы в то время, когда они снимали репортаж в Китайском квартале. В ходе завязавшейся перестрелки сотрудник охранной фирмы получил ранение.

По словам журналистов, использование вооруженной охраны при съемках новостных репортажей является стандартной практикой в Окленде так как ситуация с безопасностью в городе является крайне напряженной.

Полицейский департамент расследует инцидент и предлагает 7500 долларов за информацию, которая приведет к поимке преступников.

Сотрудники полицейского управления Сан-Франциско тоже не сидели без дела: в течение уикенда в городе произошло несколько перестрелок, в результате которых не обошлось без жертв: был убит один человек и двое получили ранения.

Дикий Запад

Ситуация с безопасностью на улицах американских городов приводит не только к печальным последствиям, но и становится предметом мемов. Так, после того, как Госдепартамент США сообщил о том, что нахождение американских граждан в столице Эфиопии Аддис-Абебе может быть небезопасным, эфиопские пользователи Twitter привели статистику убийств за ноябрь в «небезопасной» Аддис-Абебе и «безопасных» американских городах.

По данным некоммерческой организации The gun violence archive, с начала года в США было зарегистрировано 649 случаев массовой стрельбы. В инцидентах, связанных с применением огнестрельного оружия было убито почти 19 тысяч человек.

Несмотря на приближение сезона праздников, который обычно отмечается некоторым спадом общественного напряжения и снижением уровня преступлений, количество убийств продолжает оставаться на высоком уровне. Впрочем, поскольку День благодарения позволяет американцам вспомнить о своих исторических корнях, то неудивительно, что многие вспоминают времена Дикого Запада, когда все, что было нужно для успеха — ствол и быстрая рука.

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