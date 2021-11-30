Глава Генштаба ВС РФ поздравил монгольских военнослужащих с Днем независимости Монголии

Улан-Батор, 30 ноября. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обратился с поздравлением к монгольским военнослужащим по случаю Дня независимости Монголии.

В ходе встречи с монгольским коллегой генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом в Улан-Баторе Герасимов поздравил монгольских военнослужащих с праздником. Он также напомнил, что России и Монголии довелось совместно пережить многое, в том числе плечом к плечу отстаивать независимость государств на полях сражений.

«Хочу поздравить вас и весь личный состав национальных вооруженных сил с наступившим Днем независимости Монголии и пожелать доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе», – заявил Герасимов.

Глава Генштаба ВС РФ отметил, что в этом году отмечаются столетие со дня образования монгольских ВС и столетие установления российско-монгольских дипломатических отношений. По его словам, страны должны сохранить память об общей победе над фашизмом и закрепить ее в сердцах молодежи.

Ранее сообщалось, что Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провели переговоры. Стороны подняли тему безопасности в мире.