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Набиуллина ответила на идею Дерипаски снизить ключевую ставку

Экономика
Набиуллина ответила на идею Дерипаски снизить ключевую ставку
Prt Scr youtube.com  /  Банк России

Москва, 30 ноября. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски. Он выступал с инициативой по снижению ключевой ставки, чтобы предоставить более доступные кредиты для бизнеса.

Предприниматель заявлял, что необходимо смягчить денежно-кредитную политику. По его словам, это позволит бизнесу получить кредитные средства для развития производства. Набиуллина объяснила, почему это не сработает.

«Банки в ставку по длинным кредитам закладывают премию по инфляции. И, если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, и она будет высокой в будущем, то длинные ставки растут. Мы это проходили с вами в 2000-х годах», — ответила она.

Эксперт добавила, что не менее важным источником финансирования является акционерный капитал.

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набиуллина центробанк финансы дерипаска
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