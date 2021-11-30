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Политолог Корнилов нашел способ доставить в СК России журналиста, обстрелявшего Донбасс

Политика
Политолог Корнилов нашел способ доставить в СК России журналиста, обстрелявшего Донбасс
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 ноября. Россия может не только завести уголовное дело на украинского журналиста Юрия Бутусова за обстрел ЛДНР, но и наказать, доставив его для начала на допрос в СК РФ.

Оптимальный способ «вытащить» украинского военного преступника на территорию России для допроса в Следственном комитете, суда и ареста в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» предложил донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, подчеркнув, что Бутусов в данный момент сам подставился, покинув Украину.

Как известно, главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов устроил своеобразное шоу во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, задавая ему неудобные вопросы и обвиняя во лжи. После этого журналист решил закрепить эффект медийной атаки на гаранта и выложил на своей странице в соцсети видеоролик, в котором он стреляет якобы по территории Донбасса из тяжелого орудия. Этот пост он приурочил почему-то ко Дню памяти жертв голодомора и ненароком подтвердил, что стреляет именно по ЛДНР, похваставшись, что, может быть, собственноручно уничтожил укрепление ополченцев.

Политолог Корнилов нашел способ доставить в СК России журналиста, обстрелявшего Донбасс
facebook.com / Юрий Бутусов

За Бутусова взялись украинские силовики, после чего он спешно удалил хвастливые заявления, которые могли быть использованы против него в суде. Однако журналист, работающий сейчас на команду Порошенко, вызвал немалый ажиотаж в обществе. Большинство украинцев, в том числе и многие политики с экспертами обвинили его в совершении военного преступления.

Выступая в студии Владимира Соловьева политолог Владимир Корнилов призвал завести на Бутусова уголовное дело и в России за преступления против мирных жителей Донбасса. После того, как Соловьев заверил историка, что Следственный комитет это уже сделал, Корнилов предложил экстрадировать не в меру воинственного журналиста в Россию. Украина его, конечно же, никогда не выдаст, но Бутусов сразу после выходки с гаубицей сам подставился, покинув страну.

«Вот на такие случаи нужно реагировать сразу. Сейчас проскочила информация, что Бутусов покинул Украину. Я даже подозреваю, где он может быть. Он в последнее время часто бывал в Азербайджане. Он один из свидетелей «секты святого «Байрактара», делал фильм о беспилотнике, о том, как он применялся в армяно-азербайджанском конфликте. Скорее всего он и сейчас именно там. Он сам подставился. Нужно требовать его выдачи. Это лучший способ доставить его для допроса в СК РФ. У нас со многими странами подписано соглашение об экстрадиции. Если он не в Азербайджане, можно вытащить его из другой «норы». Как бы то ни было, нужно воспользоваться тем, что он сдуру покинул Украину», — расписал свой нехитрый план поимки преступника Корнилов.

Политолог призвал жестко реагировать на любой агрессивный выпад в адрес РФ от представителей нынешней или бывшей украинской власти. Политики и эксперты в Киеве регулярно публично призывают совершать преступления против России. На каждого такого болтуна нужно тут же заводить уголовное дело, объявлять в международный розыск и требовать выдачи.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о конфузе США с атомными подлодками у берегов Австралии.

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Все новости / Политика / Политолог Корнилов нашел способ доставить в СК России журналиста, обстрелявшего Донбасс
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