Политолог Корнилов нашел способ доставить в СК России журналиста, обстрелявшего Донбасс

Москва, 30 ноября. Россия может не только завести уголовное дело на украинского журналиста Юрия Бутусова за обстрел ЛДНР, но и наказать, доставив его для начала на допрос в СК РФ.
Оптимальный способ «вытащить» украинского военного преступника на территорию России для допроса в Следственном комитете, суда и ареста в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» предложил донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, подчеркнув, что Бутусов в данный момент сам подставился, покинув Украину.
Как известно, главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов устроил своеобразное шоу во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, задавая ему неудобные вопросы и обвиняя во лжи. После этого журналист решил закрепить эффект медийной атаки на гаранта и выложил на своей странице в соцсети видеоролик, в котором он стреляет якобы по территории Донбасса из тяжелого орудия. Этот пост он приурочил почему-то ко Дню памяти жертв голодомора и ненароком подтвердил, что стреляет именно по ЛДНР, похваставшись, что, может быть, собственноручно уничтожил укрепление ополченцев.
За Бутусова взялись украинские силовики, после чего он спешно удалил хвастливые заявления, которые могли быть использованы против него в суде. Однако журналист, работающий сейчас на команду Порошенко, вызвал немалый ажиотаж в обществе. Большинство украинцев, в том числе и многие политики с экспертами обвинили его в совершении военного преступления.
Выступая в студии Владимира Соловьева политолог Владимир Корнилов призвал завести на Бутусова уголовное дело и в России за преступления против мирных жителей Донбасса. После того, как Соловьев заверил историка, что Следственный комитет это уже сделал, Корнилов предложил экстрадировать не в меру воинственного журналиста в Россию. Украина его, конечно же, никогда не выдаст, но Бутусов сразу после выходки с гаубицей сам подставился, покинув страну.
«Вот на такие случаи нужно реагировать сразу. Сейчас проскочила информация, что Бутусов покинул Украину. Я даже подозреваю, где он может быть. Он в последнее время часто бывал в Азербайджане. Он один из свидетелей «секты святого «Байрактара», делал фильм о беспилотнике, о том, как он применялся в армяно-азербайджанском конфликте. Скорее всего он и сейчас именно там. Он сам подставился. Нужно требовать его выдачи. Это лучший способ доставить его для допроса в СК РФ. У нас со многими странами подписано соглашение об экстрадиции. Если он не в Азербайджане, можно вытащить его из другой «норы». Как бы то ни было, нужно воспользоваться тем, что он сдуру покинул Украину», — расписал свой нехитрый план поимки преступника Корнилов.
Политолог призвал жестко реагировать на любой агрессивный выпад в адрес РФ от представителей нынешней или бывшей украинской власти. Политики и эксперты в Киеве регулярно публично призывают совершать преступления против России. На каждого такого болтуна нужно тут же заводить уголовное дело, объявлять в международный розыск и требовать выдачи.
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