Генсек ОАГ призывает усилить давление на Никарагуа

Манагуа, 30 ноября. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал международное сообщество «усилить механизмы давления» на Никарагуа, чтобы добиться «восстановления демократии» в стране. Об этом он сообщил на чрезвычайном заседании ОАГ.

Он добавил, что члены ОАГ и международное сообщество должно продолжить принятие «жестких и решительных мер с целью провести свободные и прозрачные выборы».

Альмагро подчеркнул необходимость усиления двусторонних и многосторонних» механизмов давления, в том числе со стороны международных финансовых организаций.

В Центральноамериканской стране 7 ноября прошли всеобщие выборы, по результатам которых победу одержала партия «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN) во главе с действующим главой государства Даниэлем Ортегой. 8 ноября президент США Джо Байден раскритиковал выборы, прошедшие в Никарагуа, заявив, что они не соответствуют стандартам демократии и не являются «свободными и справедливыми».

Через несколько дней страны-члены ОАГ приняли резолюцию о нелегитимности процедуры волеизъявления в . Инициатива, предложенная Канадой, была выдвинута при активном содействии делегаций Антигуа и Барбуды, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Уругвая, США, Чили и Эквадора. В ответ МИД Никарагуа объявил о выходе из организации из-за неоднократного вмешательства во внутренние дела государства и постоянных нападок.

