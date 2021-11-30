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Генсек ОАГ призывает усилить давление на Никарагуа

Весь мир
Генсек ОАГ призывает усилить давление на Никарагуа
Global Look Press  /  Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Манагуа, 30 ноября. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал международное сообщество «усилить механизмы давления» на Никарагуа, чтобы добиться «восстановления демократии» в стране. Об этом он сообщил на чрезвычайном заседании ОАГ.

«Мне искренне печально наблюдать за тем, как сандинистская революция привела к диктаторскому режиму, который можно увидеть сегодня», — отметил Альмагро в ходе онлайн-встречи, посвященной ситуации в центральноамериканском государстве.

Он добавил, что члены ОАГ и международное сообщество должно продолжить принятие «жестких и решительных мер с целью провести свободные и прозрачные выборы».

«Мы обязаны добиться уважения политических и гражданских прав населения Никарагуа. Мы должны продвигать и содействовать диалогу, переговорам и консенсусу», — отметил генеральный секретарь организации.

Альмагро подчеркнул необходимость усиления двусторонних и многосторонних» механизмов давления, в том числе со стороны международных финансовых организаций.

Непризнание выборов в Никарагуа

В Центральноамериканской стране 7 ноября прошли всеобщие выборы, по результатам которых победу одержала партия «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN) во главе с действующим главой государства Даниэлем Ортегой. 8 ноября президент США Джо Байден раскритиковал выборы, прошедшие в Никарагуа, заявив, что они не соответствуют стандартам демократии и не являются «свободными и справедливыми».

Через несколько дней страны-члены ОАГ приняли резолюцию о нелегитимности процедуры волеизъявления в . Инициатива, предложенная Канадой, была выдвинута при активном содействии делегаций Антигуа и Барбуды, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Уругвая, США, Чили и Эквадора. В ответ МИД Никарагуа объявил о выходе из организации из-за неоднократного вмешательства во внутренние дела государства и постоянных нападок.

Представители российской делегации, присутствовавшие на выборах в качестве наблюдателей, заявили о том, что процесс голосования соответствовал мировым стандартам и обеспечил никарагуанцам доступ на участки при соблюдении всех необходимых мер.

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