Генсек ОАГ призывает усилить давление на Никарагуа

Манагуа, 30 ноября. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал международное сообщество «усилить механизмы давления» на Никарагуа, чтобы добиться «восстановления демократии» в стране. Об этом он сообщил на чрезвычайном заседании ОАГ.

Lamentamos que pese a tener diferentes alternativas xa avanzar x la vía del diálogo y de reformas xa restablecer la confianza en la democracia y en los procesos electorales, el gobierno de #Nicaragua haya escogido el camino antidemocrático.

Mis palabras hoy en el @CP_OEA.

(1/2) pic.twitter.com/cJS5tVGRij — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 29, 2021

«Мне искренне печально наблюдать за тем, как сандинистская революция привела к диктаторскому режиму, который можно увидеть сегодня», — отметил Альмагро в ходе онлайн-встречи, посвященной ситуации в центральноамериканском государстве.

Он добавил, что члены ОАГ и международное сообщество должно продолжить принятие «жестких и решительных мер с целью провести свободные и прозрачные выборы».

«Мы обязаны добиться уважения политических и гражданских прав населения Никарагуа. Мы должны продвигать и содействовать диалогу, переговорам и консенсусу», — отметил генеральный секретарь организации.

Альмагро подчеркнул необходимость усиления двусторонних и многосторонних» механизмов давления, в том числе со стороны международных финансовых организаций.

La única ruta posible para #Nicaragua es la celebración de nuevas elecciones con un proceso con garantías, observación electoral calificada y verdadera competencia electoral en el marco de un Estado respetuoso de los derechos humanos.

Mis palabras en el @CP_OEA

(2/2) pic.twitter.com/YcCMurSwDF — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 29, 2021

Непризнание выборов в Никарагуа

В Центральноамериканской стране 7 ноября прошли всеобщие выборы, по результатам которых победу одержала партия «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN) во главе с действующим главой государства Даниэлем Ортегой. 8 ноября президент США Джо Байден раскритиковал выборы, прошедшие в Никарагуа, заявив, что они не соответствуют стандартам демократии и не являются «свободными и справедливыми».

Через несколько дней страны-члены ОАГ приняли резолюцию о нелегитимности процедуры волеизъявления в . Инициатива, предложенная Канадой, была выдвинута при активном содействии делегаций Антигуа и Барбуды, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Уругвая, США, Чили и Эквадора. В ответ МИД Никарагуа объявил о выходе из организации из-за неоднократного вмешательства во внутренние дела государства и постоянных нападок.

I interviewed a top Nicaraguan diplomat about why they're leaving the Organization of American States (OAS), which he says is a "failed" "coup-plotting" organization dominated by Washington



He also responds to US attempts to discredit Nicaragua's electionhttps://t.co/4NFBUeHRN8 — Ben Norton (@BenjaminNorton) November 22, 2021

Представители российской делегации, присутствовавшие на выборах в качестве наблюдателей, заявили о том, что процесс голосования соответствовал мировым стандартам и обеспечил никарагуанцам доступ на участки при соблюдении всех необходимых мер.