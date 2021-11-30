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Сканеры QR-кода на Android оказались уязвимы для вирусов, ворующих данные мобильных банков

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 13:36
Технологии
Сканеры QR-кода на Android оказались уязвимы для вирусов, ворующих данные мобильных банков
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 30 ноября. Данные пользователей смартфонов на платформе Android оказались уязвимы перед риском взлома. Эксперты компании ThreatFabric выявили вирус, обходящий защиту при считывании QR-кодов.

Вирус получил название Anatsa. Предположительно, его можно получить при установке сканера разработчика QrBarBode LDC. Эксперты по кибербезопасности отметили, что вредоносный код получает полный доступ к смартфону с разрешения владельца — именно так могут утечь данные мобильных банков. Фейковые сканеры атаковали уже более 300 тысяч пользователей.

На этом фоне компания Google составила список лучших приложений своего интернет-магазина. Лидером по популярности стала программа для медитации Balance: Meditation & Sleep, которая показала стремление пользователей к персональному росту.

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