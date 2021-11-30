Сканеры QR-кода на Android оказались уязвимы для вирусов, ворующих данные мобильных банков

Москва, 30 ноября. Данные пользователей смартфонов на платформе Android оказались уязвимы перед риском взлома. Эксперты компании ThreatFabric выявили вирус, обходящий защиту при считывании QR-кодов.

Вирус получил название Anatsa. Предположительно, его можно получить при установке сканера разработчика QrBarBode LDC. Эксперты по кибербезопасности отметили, что вредоносный код получает полный доступ к смартфону с разрешения владельца — именно так могут утечь данные мобильных банков. Фейковые сканеры атаковали уже более 300 тысяч пользователей.

На этом фоне компания Google составила список лучших приложений своего интернет-магазина. Лидером по популярности стала программа для медитации Balance: Meditation & Sleep, которая показала стремление пользователей к персональному росту.