«ФАН повсюду»: что происходит в Сальвадоре

Власти Сальвадора планируют построить новый город недалеко от границы с Гондурасом. Проект получил название Bitcoin City. По словам президента страны Найиба Букеле, город будет использовать исключительно возобновляемые геотермальные источники энергии, а его жителей освободят от уплаты всех налогов, кроме НДС.

Ранее Сальвадор стал первой страной, официально принявшей биткоин в качестве платежного средства. Первые 550 BTC власти купили 7 сентября — день, когда соответствующий закон вступил в силу. Позднее власти приобрели еще 570 биткоинов.

Как строил свою политическую карьеру молодой президент Найиб Букеле? В каком состоянии сейчас экономика Сальвадора и откуда возьмут финансирование на строительство Bitcoin City, рассказывает шеф-редактор международной редакции ФАН Валентин Меликов.

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В выпуске:

Основные идеи проекта Bitcoin City.

Как на Сальвадоре отразилась гражданская война 1979-1992 гг.?

На чем построил политическую карьеру Найиб Букеле и при чем здесь криминальная группировка «Мара Сальватруча»?

Как в Сальвадоре рассчитываются биткоинами, ставшими официальной валютой страны?

Откуда Найиб Букеле решил брать деньги на строительство «Bitcoin City» и закупку биткоинов?

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