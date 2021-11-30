Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 17:35
17:34
Армия
Патрушев: никаких необоснованных передвижений ВС РФ у границы с Украиной нет
17:34
Общество
Журналист Малькевич: Кто руками антиваксеров развязывает у нас «гражданскую войну»
17:32
Весь мир
Известный турецкий оппозиционер отправлен в тюрьму за контакты с иностранными дипломатами
17:29
Политика
Депутат Негулевский начал выступление в Верховной раде Украины с нецензурной лексики
17:28
Шоу-бизнес
Тяжелобольного Зайцева привели на закрытие светского мероприятия
17:23
Экономика
Путин исключил вероятность возврата к золотому эквиваленту
17:18
Происшествия
Пожилая пациентка погибла при падении с четвертого этажа больницы в Благовещенске
17:18
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного наезда грузовика на пешеходов в Рязани
17:17
Происшествия
Нижегородца будут судить в Подмосковье за кражу антикварных книг и скрипки
17:17
Шоу-бизнес
Врач Александр Мясников боялся отношений сына с «губастой» девушкой
Все новости

«ФАН повсюду»: что происходит в Сальвадоре

Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Сальвадоре
Global Look Press  /  Camilo Freedman / Keystone Press Agency

Власти Сальвадора планируют построить новый город недалеко от границы с Гондурасом. Проект получил название Bitcoin City. По словам президента страны Найиба Букеле, город будет использовать исключительно возобновляемые геотермальные источники энергии, а его жителей освободят от уплаты всех налогов, кроме НДС.

Ранее Сальвадор стал первой страной, официально принявшей биткоин в качестве платежного средства. Первые 550 BTC власти купили 7 сентября — день, когда соответствующий закон вступил в силу. Позднее власти приобрели еще 570 биткоинов.

Как строил свою политическую карьеру молодой президент Найиб Букеле? В каком состоянии сейчас экономика Сальвадора и откуда возьмут финансирование на строительство Bitcoin City, рассказывает шеф-редактор международной редакции ФАН Валентин Меликов.

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Основные идеи проекта Bitcoin City.

Как на Сальвадоре отразилась гражданская война 1979-1992 гг.?

На чем построил политическую карьеру Найиб Букеле и при чем здесь криминальная группировка «Мара Сальватруча»?

Как в Сальвадоре рассчитываются биткоинами, ставшими официальной валютой страны?

Откуда Найиб Букеле решил брать деньги на строительство «Bitcoin City» и закупку биткоинов?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, SpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

 

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит в Сальвадоре
биткоин сальвадор bitcoin sity
Комментировать