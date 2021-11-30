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Политолог Дробницкий: санкции против «Северного потока — 2» сыграли злую шутку с Пентагоном

Экономика
Политолог Дробницкий: санкции против «Северного потока — 2» сыграли злую шутку с Пентагоном
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 30 ноября. Желание сорвать запуск российского газопровода любыми методами заставило некоторых конгрессменов пойти на беспрецедентный шаг.

Блокировку оборонного бюджета США в последнем чтении можно назвать действительно беспрецедентным случаем. Такого в истории Соединенных Штатов еще не было. Группа республиканцев своими требованиями внести санкции против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета как минимум временно обескровила Пентагон, лишив его финансирования.

Об этом в эфире You-Tube-канала «Соловьев LIVE» сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий, высмеяв деструктивные метания русофобов в конгрессе, готовых разрушить отлаженную систему законотворчества ради борьбы с российским газопроводом. Эксперт иронично отметил, что в этой ситуации осталось слишком мало времени до так называемого дедлайна, чтобы называть блокировку бюджета незначительным событием. Группа республиканцев, ополчившихся на «СП-2» и желающих подставить оппонентов из Демократической партии рискнули финансированием одного из важнейших ведомств. Если через пару дней этот спорный вопрос не будет решен, Пентагон будет обескровлен, по крайней мере в первый месяц нового года.

Политолог Дробницкий: санкции против «Северного потока — 2» сыграли злую шутку с Пентагоном
Федеральное агентство новостей /

«Республиканская оппозиция решила, что санкции против «Северного потока — 2» — вещь настолько важная, что можно заблокировать военный бюджет на следующий год. Случай беспрецедентный. За такой малый срок до дедлайна его принятия так еще не поступали. У демократов остался один выход — проводить бюджет по экстренной процедуре, позволяющей принять проект простым большинством голосов. Но для этого тоже нужно соблюсти определенные условия. В общем и целом, «Северный поток — 2», вернее санкции против него сыграли злую шутку в первую очередь с Пентагоном. Где это видано, чтобы Минобороны оказалось без финансирования в январе. А ведь все к этому идет», — предупредил политолог.

Дробницкий отметил, что конгрессмены часто прибегают к такому трюку — включают санкции и другие неудобные для многих моменты в проект военного бюджета. Считается, что он-то будет принят так или иначе, поэтому выгорит любая инициатива. Однако с «Северным потоком — 2» его противники в конгрессе могут «обломаться», так как администрация Байдена на международном уровне уже закрыла этот вопрос, отказавшись от опасного давления на Россию и Германию. Снова все переигрывать никто не будет — слишком уже это опасно в первую очередь для и без того пострадавшей репутации США. Поэтому республиканцы, сами того, возможно, не понимая, крепко подставили свое оборонное ведомства ради бессмысленной шпильки в адрес России.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец высмеял конфуз США в атомными подлодками у берегов Австралии.

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Все новости / Экономика / Политолог Дробницкий: санкции против «Северного потока — 2» сыграли злую шутку с Пентагоном
россия сша пентагон германия северный поток - 2 военный бюджет
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