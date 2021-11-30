Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 14:31
14:30
Видео
Изобретатель из Китая создал колесо обозрения на человеческом приводе
14:30
Экономика
Зарплаты строителей и работников сельского хозяйства значительно выросли в России
14:29
Общество
Инспекторы ДПС спасли пять человек из горящего дома в Верхней Пышме
14:27
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в одной из многоэтажек Иркутска
14:26
Экономика
Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу
14:26
Происшествия
В аэропортах Стамбула приостановили прием и отправку рейсов из-за ураганного ветра
14:26
Политика
Журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на выборах президента Франции
14:25
Общество
Михаил Дегтярев предложил снять вестерн для привлечения туристов в Хабаровский край
14:20
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на 1 декабря
14:20
Политика
Пост министра высшего образования Швеции впервые займет женщина-трансгендер Килблом
Все новости

В МИД РФ ответили НАТО на заявление о присутствии российских войск в Крыму

Армия
В МИД РФ ответили НАТО на заявление о присутствии российских войск в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 30 ноября. Российский МИД опроверг все утверждения стран НАТО о том, что РФ якобы наращивает военное присутствие на Украине. Там напомнили представителям блока, что Крым является частью России.

В сообщении внешнеполитического ведомства России говорится, что Североатлантический альянс выступил с заявлением о якобы наращивании Москвой военного присутствия на украинской территории, имея в виду Крым. В МИД РФ также опровергли утверждение о том, что российская сторона якобы провоцирует эскалацию.

«Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании», — сказано в сообщении.

Ранее в Кремле говорили, что РФ будет размещать войска на своей территории там, где считает необходимым. При этом там отметили, что Россия ни на кого нападать не собирается и не имеет агрессивных планов в отношении Украины.

Вернуться назад
Все новости / Армия / В МИД РФ ответили НАТО на заявление о присутствии российских войск в Крыму
нато мид рф крым войска
Комментировать