В МИД РФ ответили НАТО на заявление о присутствии российских войск в Крыму

Москва, 30 ноября. Российский МИД опроверг все утверждения стран НАТО о том, что РФ якобы наращивает военное присутствие на Украине. Там напомнили представителям блока, что Крым является частью России.

В сообщении внешнеполитического ведомства России говорится, что Североатлантический альянс выступил с заявлением о якобы наращивании Москвой военного присутствия на украинской территории, имея в виду Крым. В МИД РФ также опровергли утверждение о том, что российская сторона якобы провоцирует эскалацию.

«Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании», — сказано в сообщении.

Ранее в Кремле говорили, что РФ будет размещать войска на своей территории там, где считает необходимым. При этом там отметили, что Россия ни на кого нападать не собирается и не имеет агрессивных планов в отношении Украины.