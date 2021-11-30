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МИД РФ назвал попытками испытать Россию на прочность маневры НАТО у границ страны

Армия
МИД РФ назвал попытками испытать Россию на прочность маневры НАТО у границ страны
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 30 ноября. Североатлантический альянс открыто испытывает на прочность военные возможности России своими маневрами вдоль рубежей страны, говорится в материале Министерства иностранных дел РФ.

По данным ведомства, НАТО целенаправленно вынуждает Москву реагировать на провокации. При этом действия России не выходят за рамки и представляют собой сдержанный и соразмерный ответ.

«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», — сказано в публикации.

Ранее глава дипведомства Сергей Лавров заявил, что США со всех сторон «обложили» Россию своими военными базами. В то же время он указал на непрекращающуюся истерию под предлогом «российской угрозы», передает RT.

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