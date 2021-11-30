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Читатели The Times посоветовали ВС Британии «отойти в сторонку» и не угрожать России

Армия
Читатели The Times посоветовали ВС Британии «отойти в сторонку» и не угрожать России
army.mod.uk  /  Crown copyright

Лондон, 30 ноября. Британия ведет себя чересчур агрессивно в отношении России из-за Украины. В случае военного конфликта Лондон ждет полной разгром, считают читатели газеты The Times.

Британцы отреагировали на высказывание посла России в Лондоне Андрея Келина, заявившего о риске эскалации конфликта из-за чрезмерной активности британских войск в Европе. Читатели The Times отметили, что агрессивные действия британской стороны из-за Украины ничем не оправданы.

«Политики ничему не учатся. Британия не должна вмешиваться в дела других стран. Или мы согласны принимать у себя тысячи беженцев, появившиеся из-за наших действий?» — задался вопросом читатель.

Некоторые писали, что «русские прокатятся асфальтовым катком» по британской армии, у которой попросту нет шансов в войне с Россией. Комментаторы напомнили, что у ВС РФ есть существенное преимущество не только в живой силе, но и в бронетехнике, поэтому не стоит ей угрожать.

«У них примерно в 20 раз больше Т-80, чем у нас Challenger. Я бы предложил нашим лидерам на сей раз отойти в сторонку», — посоветовал один из пользователей.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину в Москве назвали оторванными от реальности, передает RT.

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