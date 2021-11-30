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ЦБ выступил за сворачивание льготной ипотеки на новые квартиры

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 13:32
Экономика
ЦБ выступил за сворачивание льготной ипотеки на новые квартиры
Невские Новости

Москва, 30 ноября. Продлевать льготную ипотеку на новостройки не нужно, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Есть другие программы, позволяющие гражданам приобретать жилье на выгодных условиях, отметила глава регулятора.

Льготная ипотека начала действовать в 2020 году как мера господдержки во время пандемии. Россияне могут оформить кредит под 6,5% годовых на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Изначально срок действия программы истекал в прошлом ноябре, но власти решили продлить ее до конца 2021 года.

В середине октября Правительство России запустило льготную ипотеку для индивидуального жилого строительства (ИЖС).

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Все новости / Экономика / ЦБ выступил за сворачивание льготной ипотеки на новые квартиры
банк россии набиуллина центробанк новостройки льготная ипотека
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