Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 14:31
14:29
Инспекторы ДПС спасли пять человек из горящего дома в Верхней Пышме
14:27
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в одной из многоэтажек Иркутска
14:26
Экономика
Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу
14:26
Происшествия
В аэропортах Стамбула приостановили прием и отправку рейсов из-за ураганного ветра
14:26
Политика
Журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на выборах президента Франции
14:25
Общество
Михаил Дегтярев предложил снять вестерн для привлечения туристов в Хабаровский край
14:20
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на 1 декабря
14:20
Политика
Пост министра высшего образования Швеции впервые займет женщина-трансгендер Килблом
14:19
Армия
Российские истребители приняли участие в патрулировании границ Белоруссии
14:17
Происшествия
В Москве упавшее из-за сильного ветра дерево раздавило припаркованную машину
Все новости

Алтайский бизнесмен победил в конкурсе «Молодой предприниматель России — 2021»
Общество
Алтайский бизнесмен победил в конкурсе «Молодой предприниматель России — 2021»
altaikdm.ru  /  Краевой дворец молодежи

Барнаул, 30 ноября. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России», ориентированный на поддержку молодых предпринимателей, их обмен опытом и поощрение, проводится ежегодно начиная с 2010 года. В 2021 году на конкурс поступило 300 заявок из 43 регионов, победители определялись по 10 номинациям.

Как сообщили в пресс-службе КГАУ «Краевой дворец молодежи» изданию «Алтайская правда», Алтайский край был представлен четырьмя участниками, а молодой предприниматель из Барнаула Владислав Быков, основавший сеть кофеен, победил в номинации «Сфера услуг».

Владислав сказал, что его победа была отмечена в большом количестве публикаций в российских СМИ, а такая поддержка для бизнеса — важнее призов.

Еще один предприниматель, Владислав Смищенко, занимающийся фермерским хозяйством в селе Малиновке Алейского района, занял третье место в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство». Он развивает свой бизнес в направлении агрохимии.

Ранее ФАН рассказывал о поддержке, которую оказывают в Прикамье предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Для них предусмотрено льготное кредитование и налоговые каникулы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Алтайский бизнесмен победил в конкурсе «Молодой предприниматель России — 2021»
бизнес барнаул быков конкурс предприниматель
Комментировать