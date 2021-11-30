Алтайский бизнесмен победил в конкурсе «Молодой предприниматель России — 2021»

Барнаул, 30 ноября. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России», ориентированный на поддержку молодых предпринимателей, их обмен опытом и поощрение, проводится ежегодно начиная с 2010 года. В 2021 году на конкурс поступило 300 заявок из 43 регионов, победители определялись по 10 номинациям.

Как сообщили в пресс-службе КГАУ «Краевой дворец молодежи» изданию «Алтайская правда», Алтайский край был представлен четырьмя участниками, а молодой предприниматель из Барнаула Владислав Быков, основавший сеть кофеен, победил в номинации «Сфера услуг».

Владислав сказал, что его победа была отмечена в большом количестве публикаций в российских СМИ, а такая поддержка для бизнеса — важнее призов.

Еще один предприниматель, Владислав Смищенко, занимающийся фермерским хозяйством в селе Малиновке Алейского района, занял третье место в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство». Он развивает свой бизнес в направлении агрохимии.

Ранее ФАН рассказывал о поддержке, которую оказывают в Прикамье предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Для них предусмотрено льготное кредитование и налоговые каникулы.