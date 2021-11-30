Благотворительная акция «Огни добра» поможет детям-сиротам

Самара, 30 ноября. Страховой Дом ВСК организовал предновогоднюю благотворительную акцию «Огни добра», чтобы помочь детям-сиротам получить образование.

Страховщики объединили усилия с благотворительным фондом «Арифметика добра», именно туда будут направлены собранные средства, которые пойдут на реализацию образовательной программы «Шанс» для детей-сирот. Программа предполагает организацию онлайн-занятий для детей-сирот с репетиторами по выбранным предметам. Это поможет ребятам выбрать будущую профессию, сообщает «Волга Ньюс».

Для участия в благотворительной акции достаточно бесплатно зажечь огни на самой длинной виртуальной благотворительной гирлянде. Страховой Дом ВСК за каждую горящую лампочку переведет по 10 рублей в фонд «Арифметика добра». Зажечь огни предлагается в период с 29 ноября по 26 декабря на сайте ognidobra.vsk.ru.

Участникам акции обещан розыгрыш призов. Разместив открытку с зажженной лампочкой в социальных сетях, можно выиграть AirPods, «Яндекс.Станцию» и брендированные подарки от ВСК. Также каждый участник может пожертвовать фонду любую сумму самостоятельно.

Ранее ФАН сообщал о результатах исследования специалистов банка «Открытие», которые выяснили отношение россиян к благотворительности. Оказалось, что каждый третий опрошенный россиянин причастен к благотворительной деятельности.