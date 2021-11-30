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Россия хочет беспроблемно завершить сертификацию «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 13:28
Экономика
Россия хочет беспроблемно завершить сертификацию «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 ноября. Российские власти предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» не было, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не стояли чтобы никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей», — отметил представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, видит ли Москва какую-либо опасность для запуска «СП-2» из-за подключения Украины к процессу европейской сертификации.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) в середине ноября приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG, объяснив, что независимым оператором должна быть немецкая компания. Иными словами, требуется реорганизации правовой формы в соответствии с правом ФРГ.

Впрочем, газета Handelsblatt приводит сценарий, при котором «Северный поток — 2» может быть введен в эксплуатацию до окончания бюрократических процедур.

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песков газопровод северный поток 2 сертификация
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