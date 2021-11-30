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Песков назвал условие возобновления диалога с Киевом по транзиту газа

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 13:36
Экономика
Песков назвал условие возобновления диалога с Киевом по транзиту газа
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 30 ноября. Москва и Киев вернутся к обсуждению транзита газа после того, как будет найден конечный покупатель в Европе. Об этом 30 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля, комментируя новость об отсутствии переговоров России с Киевом по транзиту газа после 2024 года, уточнил, что тема транспортировки вторична — топливо сначала необходимо продать.

«Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому". Я хочу лишь напомнить заявление президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», — объяснил Песков.

Он также подчеркнул, что до тех пор, пока «Газпром» не согласует соответствующий вопрос — обсуждения этой темы будут носить второстепенный характер.

Экономист Игорь Юшков ранее заявил, что власти Украины и Германии пытаются компенсировать «Северный поток — 2», проволочки с запуском которого теперь являются проблемой европейских потребителей, украинским транзитом.

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песков газ транзит
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