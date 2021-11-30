Лариса Долина призналась, что похудела благодаря интервальному голоданию

Москва, 30 ноября. Знаменитая певица Лариса Долина заметно преобразилась, сбросив лишние килограммы. По словам артистки, добиться новой формы ей помогло интервальное голодание.

Долина разместила на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует в ярком образе. Артистка выбрала нежно-розовый пиджак и светлый кроп-топ. На опубликованном кадре ее волосы уложены волнами и собраны в пучок, макияж выполнен в стиле smoky eyes.

Исполнительница собрала множество лайков и теплых комментариев в свой адрес. В ответ на одно из сообщений подписчиц Долина призналась, что похудеть ей удалось благодаря интервальному голоданию.

«Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18–19 часов», — написала 66-летняя артистка.

Королева джаза регулярно радует поклонников новыми фотографиями на своей странице в соцсети. Звезда не страшится возраста и постоянно экспериментирует. Она, например, не так давно примерила образ бунтарки с тату-рукавами.

Исполнительница, как не раз замечали ее поклонники, заряжает интернет-пользователей позитивом. Она также призывает подписчиков ничего не бояться и совершать что-то хорошее во благо всеобщего счастья.