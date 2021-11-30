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Лариса Долина призналась, что похудела благодаря интервальному голоданию

Шоу-бизнес
Лариса Долина призналась, что похудела благодаря интервальному голоданию
Prt Scr youtube.com  /  Gazgolder

Москва, 30 ноября. Знаменитая певица Лариса Долина заметно преобразилась, сбросив лишние килограммы. По словам артистки, добиться новой формы ей помогло интервальное голодание.

Долина разместила на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует в ярком образе. Артистка выбрала нежно-розовый пиджак и светлый кроп-топ. На опубликованном кадре ее волосы уложены волнами и собраны в пучок, макияж выполнен в стиле smoky eyes.

Исполнительница собрала множество лайков и теплых комментариев в свой адрес. В ответ на одно из сообщений подписчиц Долина призналась, что похудеть ей удалось благодаря интервальному голоданию.

«Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18–19 часов», — написала 66-летняя артистка.

Королева джаза регулярно радует поклонников новыми фотографиями на своей странице в соцсети. Звезда не страшится возраста и постоянно экспериментирует. Она, например, не так давно примерила образ бунтарки с тату-рукавами.

Исполнительница, как не раз замечали ее поклонники, заряжает интернет-пользователей позитивом. Она также призывает подписчиков ничего не бояться и совершать что-то хорошее во благо всеобщего счастья.

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