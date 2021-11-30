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Турецкая актриса Бергюзар Корель в брюках палаццо вышла прогуляться с новорожденной дочерью
Шоу-бизнес
Турецкая актриса Бергюзар Корель в брюках палаццо вышла прогуляться с новорожденной дочерью
instagram.com  /  @berguzarkorel

Стамбул, 30 ноября. На своей странице в Instagram турецкая актриса из сериала «1001 ночь» Бергюзар Корель выложила первый снимок с недавно родившейся дочерью Лейлой, пишет Teleprogramma.pro.

Малышка ничего не подозревая, дремала в своей коляске, а ее новоиспеченная мать позировала для фотографии, светясь довольной улыбкой. Вместе с супругом Халитом Эргенчем артистка давно мечтала о дочери. Но беременность стала для нее неожиданностью.

В семье уже подрастает одиннадцатилетний сын Али и его младший брат Хан, которому всего год и восемь месяцев. Актриса не могла и представить, что снова забеременеет и станет мамой в третий раз, а разница в возрасте у ее младших детей будет весьма незначительной — всего около полутора лет.

Прогуляться с наследницей артистка решила в молочном свитере, прикрыв шею мягким шарфом. Дополнила образ турецкая актриса брюками палаццо оттенка ириса и модными кроссовками.

«Одна девушка выгуливает другую! Идем за кофе», — шутливо подписала публикацию Бергюзар.

Очевидно, что фото сделал ее супруг Халит Эргенч. Во время беременности он нежно опекал возлюбленную, заботясь о том, чтобы ей было комфортно и она не чувствовала себя в одиночестве.

Ранее продюсер другого турецкого сериала «Великолепный век» Савджи обвинил актрису Мерьем Узерли в низких рейтингах сериала.

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Все новости / Шоу-бизнес / Турецкая актриса Бергюзар Корель в брюках палаццо вышла прогуляться с новорожденной дочерью
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