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Звезда «Серебряных коньков» Федотов назвал испытанием участие в «Ледниковом периоде»

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 13:08
Общество
Звезда «Серебряных коньков» Федотов назвал испытанием участие в «Ледниковом периоде»
ТАСС  /  Сергей Бобылев

Санкт-Петербург, 30 ноября. Актер Федор Федотов поделился впечатлениями от участия в телепроекте «Ледниковый период» и признался, что надеется перестать быть в кино заложником персонажей на коньках.

Федотов прославился благодаря роли Матвея в картине «Серебряные коньки», которая в этом году стала хитом стриминг-сервиса Netflix. Теперь актер борется за победу в шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Артист признался, что старается не отставать от своей партнерши и воспринимает проект как испытание.

«Я учусь каждый день. И фигурная работа в паре — это тоже отдельная песня. А еще это очень много знакомств новых приятных, очень много безумно талантливых людей, благодаря общению с которыми ты выходишь на новый уровень. Ну и конечно, это известность, но не в зрительском, а в профессиональном плане, которая должна привлечь больше предложений», — поделился актер в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Федотов отметил, что вся его карьера связана с роликами или коньками. Так, его первый выход на сцену в постановке «Вино из одуванчиков» произошел на роликах, а дебют в кино — на коньках. Однако артист признался, что надеется перестать быть заложником этого амплуа.

«Хотелось человеческую историю рассказывать. И чем больше человеческих историй будет в моей фильмографии без коньков, тем будет лучше», — признался Федотов.

Несмотря на роли в кино, Федотову не удалось покорить жюри «Ледникового периода» на старте телепроекта. Артист признался, что его опыт не подходил для выступлений на льду.

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актер ледниковый период федотов
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