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«Проспали»: почему коммунальщики не справляются со снежным апокалипсисом в Петербурге

Видео

Утро для петербургских автомобилистов началось не с кофе, а с раннего подъема, щетки и лопаты. После снегопада машины приходится выкапывать самостоятельно.

Валерий уже понимает, что на работу он опоздал. Чтобы освободить личное авто от снега мужчина активно шевелит лопатой. Инструмент он начал возить с собой еще две недели назад. По опыту знает, что зимой без этой помощницы никуда.

«Приходится утром чистить. Конечно, вышел поздно. Надо было пораньше выходить с учетом вчерашнего снегопада. Вот завалю сейчас соседнюю машину. А что делать? Иначе не выехать», — рассказывает петербуржец.

Печальных водителей и опаздывающих прохожих утром можно было встретить по всему городу. Вот, мужчина пытается откопать свою машину у Московского проспекта. Вот, его собрат по несчастью в Приморском районе.  Вот, заснеженные и непроходимые дороги Красносельского района. А на этих кадрах жители Центрального района с трудом втискиваются в автобус.

Виной тому циклон Бенедикт и снегопад, который прошел в ночь с 29 на 30 ноября. Сугробы выросли до 15 сантиметров, термометры показывали -6 градусов, порывы ветра достигали 10 м/с, а атмосферное давление упало ниже нормы.

Стихия спровоцировала сложную ситуацию на дорогах. С утра Петербург погряз в десятибальных пробках. В город с опозданием прибывали электрички, «Ласточка» из Пскова приехала в Северную столицу на час позже. Пользователи общественного транспорта с трудом дожидались автобусов.

«Баллов восемь, наверное, будет, потому что дороги не расчищены», — рассуждает житель города Илья.

Дорожному апокалипсису рады разве что дети. Теперь поваляться в снегу можно прямо рядом с метро. Сразу не поймешь, но на этом месте должна быть лестница. Отчищен только участок ступеней, но для пассажиров, выходящих из метро в час пик, этого недостаточно. Дорожки приходится вытаптывать самостоятельно.

Несбыточная мечта: как научить петербуржских коммунальщиков убирать снег
Федеральное агентство новостей /

Такая проблема и в других местах. Вот, у административного здания решили отчистить лишь половину лестницы. А вот пешеходный переход. Вам не видно? А он есть.

«Очень неудобно. А почему не отчистили? Кто это должен делать? Дворники. Значит не работают, проспали», — смеется Ирина.

Пока жители города самостоятельно вытаптывают себе путь до работы, коммунальные службы занимаются хоть и полезным, но не общественно важным делом. Например, опорожняют мусорки.

При этом одинокий работник на остановке признался, что снега много, работать — сложно. Но на остальные вопросы съемочной группы отвечать отказался.

Несбыточная мечта: как научить петербуржских коммунальщиков убирать снег
Федеральное агентство новостей /

Пока коммунальщики уходят от ответов, жители города пытаются понять — существуют ли эти службы вообще. Ведь утром 30 ноября петербуржцы так и не заметили результат их работы.

«Уборка, конечно, еще более потрясает. Потому что она отсутствует! Как данность, на мой взгляд. Виноваты, наверное, службы коммунальные», — считает петербурженка.

«Ничего не почищено. Дорожки не почищены. Дорога не почищена. Транспорт не приготовлен. Пробки будут, аварии будут. Надо было технику приготовить еще летом. Как говорят, готовь сани летом. Так и тут», — возмущается Лидия Павловна.

«Мне кажется, это несбыточная мечта — увидеть кавалькаду снегоуборочной техники на наших дорогах. В этом году хотелось бы увидеть ее в большем количестве», — надеется Виталий.

Коммунальная катастрофа в Петербурге продолжается из года в год. Однако власти предпочитают забывать о надвигающихся осадках и игнорировать мольбы горожан.

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петербург снег уборка улиц
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