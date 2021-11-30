Политолог Бортник: Зеленскому придется покинуть Украину в случае проигрыша на выборах

Киев, 30 ноября. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется покинуть государство, если он проиграет на президентских выборах в 2024 году, рассказал политолог Руслан Бортник.

Соответствующим заявлением эксперт поделился в эфире телеканала «Наш». По словам политолога, за время пребывания Зеленского на посту главы государства он перешел дорогу многим людям, которые, вероятно, не оставят его в покое, особенно если перестанет быть президентом.

«Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция… Понимаете, (экс-глава страны Виктор. — Прим. ред.) Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил (депутата Верховной рады Юлию. — Прим. ред.) Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло», — считает Бортник.

Ранее израильский политический эксперт Яков Кедми заявил, что Украина готова предать США в любой момент, однако в Вашингтоне этого не замечают. Так политолог напомнил про заявление Зеленского о бывшем главе ГУ разведки минобороны Украины Василии Бурбе.