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Bloomberg: штаты Техас и Калифорния могут перестать быть частью США

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 13:01
Политика
Bloomberg: штаты Техас и Калифорния могут перестать быть частью США
pixabay.com

Вашингтон, 30 ноября. Американское общество расколото по всем направлениям, из-за чего появились разговоры о выходе Техаса и Калифорнии из состава США, передает агентство Bloomberg.

Как отмечают журналисты, «Тексит», то есть выход Техаса из США, может стать реальностью весьма скоро, как и «Новая Калифорнийская Республика», которая тоже хочет отделиться. Доказательством тому служат многочисленные социологические опросы в стране, пишет «Политэксперт».

«Сегодня у нас в Америке есть две конкурирующие, радикально отличающиеся друг от друга и взаимоисключающие концепции добра, справедливости и надлежащей роли государства во взаимоотношениях со своими гражданами», — высказался представитель крайнего консерватизма Дэвид Рибой.

Bloomberg: штаты Техас и Калифорния могут перестать быть частью США
pixabay.com /

Читатели Bloomberg отметили, что в США есть разделение на «синие» и «красные» штаты. Так, «синие» преимущественно доноры, «красные» же живут на федеральных субсидиях, пишут американцы. Новость об отделении штатов буквально привела в ужас жителей страны.

«Отделение Калифорнии — это конец США. Калифорния — это пятая экономика мира. И это не только высокие технологии. Зайдите в любой продуктовый магазин, и подавляющее большинство продукции из Калифорнии», — пишет один из комментаторов.

Другой читатель приветствовал сепаратистские намерения некоторых штатов и поддержал их желание отделиться.

Ранее жители города Бангор (штат Мэн) выразили обеспокоенность относительно зимы в условиях инфляции. Многие граждане США раскритиковали правительство государства и пожаловались, что из-за сильнейшего скачка цен они вынуждены во многом себе отказывать.

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сша техас калифорния bloomberg
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