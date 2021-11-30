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Изобретатель из Китая создал колесо обозрения на человеческом приводе

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Кабинки фитнес-колеса обозрения снабжены педалями для ног и рук, вращение которых приводит в движение всю конструкцию.

Конечно, это чертово фитнес-колесо не такое большое, как мы привыкли видеть в парках развлечений. Зато оно идеально подходит для малышей и их родителей. На одно сиденье устанавливается детское кресло, а напротив ребенка располагается мама или папа. Взрослый крутит педали, и кабинка начинает свое движение. Разработчик конструкции Руоюй Вэй поделился, что такой вид семейного досуга способствует общению между домочадцами.

«Молодые родители, такие как я, которым чуть за тридцать, у которых один или двое детей, часто предпочитают смотреть телевизор или болтать после работы. А наша машина способствует общению между родителями и детьми», — рассказал Вэй.

Теперь у мамочек не получится «отсидеться в смартфоне», гуляя с ребенком. А фитнес-нагрузка, безусловно, благополучно скажется на здоровье.

Аттракцион Вэя, который он назвал «Шаг в мир», предназначен для детей от 1 до 12 лет. Ранее мужчина уже создавал подобный фитнес-агрегат, это были американские горки, которые быстро обрели большую популярность в соцсетях.

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