Потраченные на спасение украинской валюты 630 млн долларов не помогли гривне

Киев, 30 ноября. Национальный банк Украины (НБУ) с 22 по 26 ноября потратил на поддержку гривны рекордные 630 млн долларов, сообщает РИА Новости.

Регулятор продал американскую валюту на указанную сумму, чтобы не допустить обесценивания национальной денежной единицы. Однако старания оказались напрасными: по итогам недели курс гривны потерял 31 копейку, опустившись до 26,56 единицы за доллар.

Всего в текущем году НБУ приобрел на межбанке 3,6 млрд долларов и продал 984,7 млн долларов. Сальдо интервенций оценивается в 2,6 млрд долларов.

Нацбанк ранее ввел заперт на прием рублей для проведения операций с депозитами физических лиц. Украинцы с 21 ноября не могут пополнить свои вклады российской валютой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будут вводить военное положение. Минфин выходит на международные рынки, чтобы привлечь средства. Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы «военное положение», цитирует его «ФедералПресс».