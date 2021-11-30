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Политолог Сатановский осудил подачу Нидерландами иска против России в ICAO из-за MH17

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 12:51
Политика
Политолог Сатановский осудил подачу Нидерландами иска против России в ICAO из-за MH17
ПолитРоссия

Москва, 30 ноября. Решение властей Нидерландов подать в суд ICAO на Россию из-за крушения борта MH17 гражданских авиалиний Малайзии вывело из себя политолога Евгения Сатановского. Известный журналист жестко «проехался» по официальному Амстердаму.

Как отметил эксперт в личном Telegram-канале «Армагеддоныч», ситуация с нападками на Москву из-за малайзийского Boeing напоминает басню Ивана Крылова о волке и ягненке. Коллективному Западу нужно сделать Россию виноватой — и он это делает. А логика и здравый смысл остаются в стороне — они не нужны, чтобы назначить ответственного за чужое преступление, иронизирует известный политолог.

«Надо, чтоб были виноваты русские — будут. Причём во всем, включая то, что украинские авиадиспетчеры направили пассажирский борт в зону гражданской войны. Точно такая же логика, как с решением о передаче Киеву скифского золота из крымских музеев или непрерывными исками к "Газпрому", согласно которым он обязан платить миллиарды», — негодует Сатановский.

По мнению эксперта, России следует незамедлительно принять ответные шаги, которые выйдут за рамки предупреждений об ответных мерах и выражений недовольства и озабоченности. Иначе в конечном итоге страны коллективного Запада окончательно осмелеют и будут переходить ко все более и более агрессивным нападкам.

«Очень хочется наконец понять: с нашей страной можно делать вообще что угодно, не опасаясь никакого внятного ответа, кроме разговоров, которые, как известно, ведутся исключительно в пользу бедных, или мы еще чего-то стоим? И не со своей точки зрения, а с точки зрения окружающего мира? Пока что, судя по ситуации на Украине и вокруг нее, Россию все, к ней причастные, держат за главного идиота. Ну, так они себя с ней и ведут», — разводит руками Евгений Сатановский.

Евгений Сатановский регулярно дает комментарии по вопросам актуальной международной повестки. Ранее в контексте украинского вопроса политолог напомнил Киеву о судьбе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. До этого в комментарии НСН известный журналист высказал свою точку зрения о позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму и ООН.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский осудил подачу Нидерландами иска против России в ICAO из-за MH17
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