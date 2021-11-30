Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 14:29
14:29
Общество
Инспекторы ДПС спасли пять человек из горящего дома в Верхней Пышме
14:27
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в одной из многоэтажек Иркутска
14:26
Экономика
Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу
14:26
Происшествия
В аэропортах Стамбула приостановили прием и отправку рейсов из-за ураганного ветра
14:26
Политика
Журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на выборах президента Франции
14:25
Общество
Михаил Дегтярев предложил снять вестерн для привлечения туристов в Хабаровский край
14:20
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на 1 декабря
14:20
Политика
Пост министра высшего образования Швеции впервые займет женщина-трансгендер Килблом
14:19
Армия
Российские истребители приняли участие в патрулировании границ Белоруссии
14:17
Происшествия
В Москве упавшее из-за сильного ветра дерево раздавило припаркованную машину
Все новости

Ветераны Омской области будут ежемесячно получать дополнительные 550 рублей
Общество
Ветераны Омской области будут ежемесячно получать дополнительные 550 рублей
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Омск, 30 ноября. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился об оказании финансовой поддержки ветеранам с начала следующего года.

В соответствии с распоряжением Буркова на новые выплаты ветеранам будут выделены из регионального бюджета 647 миллионов рублей. Дополнительную ежемесячную выплату в размере 550 рублей с 2022 года смогут получить более 90 тысяч ветеранов Омской области. При этом им не надо будет подавать заявления, средства будут начисляться на банковские карты или на сберкнижки. Тем, у кого нет банковских реквизитов, деньги доставит работник почты, сообщает «Омск-Информ».

По словам начальника отдела по делам ветеранов и граждан пожилого возраста министерства труда и социального развития Омской области Светланы Калинкиной, если у ветеранов, которые не получали выплату до 2022 года, изменились паспортные данные, банковские реквизиты или место жительства, им надо обратиться в любой офис МФЦ, чтобы актуализировать эту информацию.

Ранее ФАН сообщал о решении правительства России направить около 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные выплаты для пенсионеров в декабре 2021 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил выделение средств на поддержку пожилых людей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ветераны Омской области будут ежемесячно получать дополнительные 550 рублей
пенсионеры ветераны выплаты
Комментировать