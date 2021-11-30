Ветераны Омской области будут ежемесячно получать дополнительные 550 рублей

Омск, 30 ноября. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился об оказании финансовой поддержки ветеранам с начала следующего года.

В соответствии с распоряжением Буркова на новые выплаты ветеранам будут выделены из регионального бюджета 647 миллионов рублей. Дополнительную ежемесячную выплату в размере 550 рублей с 2022 года смогут получить более 90 тысяч ветеранов Омской области. При этом им не надо будет подавать заявления, средства будут начисляться на банковские карты или на сберкнижки. Тем, у кого нет банковских реквизитов, деньги доставит работник почты, сообщает «Омск-Информ».

По словам начальника отдела по делам ветеранов и граждан пожилого возраста министерства труда и социального развития Омской области Светланы Калинкиной, если у ветеранов, которые не получали выплату до 2022 года, изменились паспортные данные, банковские реквизиты или место жительства, им надо обратиться в любой офис МФЦ, чтобы актуализировать эту информацию.

Ранее ФАН сообщал о решении правительства России направить около 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные выплаты для пенсионеров в декабре 2021 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил выделение средств на поддержку пожилых людей.