Песков допустил, что Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудят саммит Путина и Байдена

Москва, 30 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен смогут обсудить встречу президента Владимира Путина и лидера Джо Байдена на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, сообщили в Кремле.

По словам пресс-секретаря главы Российской Федерации Дмитрия Пескова, на полях заседания в Стокгольме Лавров и Блинкен могут обсудить тему контактов президентов двух государств. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

«Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов. Конечно, это будет обязательно обсуждаться», — подчеркнул Песков, уточнив, что это произойдет в случае, если встреча глав дипломатических ведомств состоится.

Ранее представитель Кремля рассказал, что Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры по поводу миграционного кризиса на границе с Польшей. По его словам, стороны также обсудили график грядущих встреч представителей стран.