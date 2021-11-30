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Экономика
Набиуллина отметила сложность корректировки инфляционных ожиданий
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Набиуллина отметила сложность корректировки инфляционных ожиданий

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 12:45
Экономика
Набиуллина отметила сложность корректировки инфляционных ожиданий
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 ноября. Восстановление низкого уровня инфляционных ожиданий может занять гораздо больше времени, чем борьба с инфляцией. Такое мнение высказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%.

«Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два – три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Председатель ЦБ ранее подтвердила сильную обеспокоенность текущими темпами инфляции. По ее словам, инфляционное давление может спровоцировать серьезные проблемы в экономике.

Еще в марте ключевая ставка находилась на уровне в 4,25%. Затем регулятор начал постепенно поднимать ее и довел до 7,5%, вернувшись к показателю лета 2019 года, напоминает INFOX.

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банк россии набиуллина инфляция центробанк рф денежно-кредитная политика
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