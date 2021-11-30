Аналитик Сидоров: Штамм «Омикрон» обвалил цены на нефть

В мире растут опасения относительно распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Заражения выявляются практически во всех европейских странах, вводятся новые ограничения полетов по всему миру. Об этом ФАН рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Brent продолжает падение

Стоимость нефти сорта Brent снизилась на международном рынке. Показатели вернулись к значениям, которые до этого фиксировали в сентябре.

Федеральное агентство новостей /

Фьючерсы на марки Brent и WTI падают в цене: в первом случае — на 3,55%, во втором — на 3,35%. Фьючерсы на поставку нефти Brent в феврале торгуются на уровне 70,62 доллара за баррель, а фьючерс на WTI достиг уровня 67,61 доллара. Такие сведения предоставила лондонская биржа ICE.

«Омикрон» обвалил цены

Как отметил Федор Сидоров, цена барреля марки Brent потеряла от вчерашнего уровня 3,4%, снизившись до 70,70 доллара за баррель. Причины прежние: в мире растут опасения относительно распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Заражения выявляются практически во всех европейских странах, вводятся новые ограничения полетов по всему миру.

«Стоимость нефти также снижается из-за решения ОПЕК+ перенести заседание, намеченное на 1–2 декабря. Альянс хочет дополнительно и очень подробно оценить риски новой волны пандемии и штамма «Омикрон». Трейдеры прогнозируют, что картель не станет поднимать квоты на добычу нефти в январе 2022 года. ОПЕК+ видит риски увеличения предложения на рынке в первом квартале следующего года, что также давит на фьючерсы», — пояснил Федор Сидоров.

ФБА «Экономика сегодня» /

По его словам, перспективы сейчас оценить сложно, но вполне вероятно следующее. Если раньше ОПЕК+, МЭА и ряд профильных агентств прогнозировали рост котировок к концу года до 90–95 долларов за баррель, то сейчас из-за нового штамма такие сценарии вряд ли реализуются. Рост профицита сырья на фоне нового увеличения заболеваемости и ограничительных мер снизят потребление.

«Если ОПЕК+ примет эти данные во внимание, то наверняка добыча нефти не будет увеличена в январе. Это решение приведет к незначительному и кратковременному росту котировок (в районе 73–76 долларов за баррель). Последующая динамика будет зависеть от масштабов распространения нового вида вируса и карантинных мер в развитых странах. Скорее всего, судя по сообщениям СМИ относительно нового штамма, нас ждет длительный период сравнительно низких цен на нефть — на уровне 67–72 долларов за баррель до конца года минимум», — заключил Федор Сидоров.

Альянс ОПЕК+ ранее ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть в условиях медленного восстановления потребления в КНР и Индии.