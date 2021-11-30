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«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом на Gotham Awards

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 12:42
Общество
«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом на Gotham Awards
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

Нью-Йорк, 30 ноября. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получил первую кинопремию. Проект Хван Дон-хека наградили на церемонии Gotham Awards.

«Игра в кальмара» выиграла в номинации «Лучший сериал», в котором хронометраж эпизода превышает 40 минут. Вместе с южнокорейским проектом за звание лучшего боролись сериалы «Птица доброго господа», «Это грех», «Голос перемен», «Подземная железная дорога» и «Белый лотос».

Победителем в номинации «Лучший фильм» определили «Незнакомую дочь». Отметили также исполнительницу главной роли в картине — Оливию Колман. Также награду получил Фрэнки Фэйсон (The Killing of Kenneth Chamberlain).

Лучшим международным фильмом признали «Сядь за руль моей машины» (Япония), а документальным — анимадок «Побег». Также наградили сериал «Псы резервации».

«Игра в кальмара» вышла в начале осени и моментально завоевала любовь зрителей. Дорама побила рекорд на Netflix по просмотрам за месяц. У проекта будет продолжение.

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кинопремия игра в кальмара gotham awards
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