«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом на Gotham Awards

Нью-Йорк, 30 ноября. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получил первую кинопремию. Проект Хван Дон-хека наградили на церемонии Gotham Awards.

«Игра в кальмара» выиграла в номинации «Лучший сериал», в котором хронометраж эпизода превышает 40 минут. Вместе с южнокорейским проектом за звание лучшего боролись сериалы «Птица доброго господа», «Это грех», «Голос перемен», «Подземная железная дорога» и «Белый лотос».

Победителем в номинации «Лучший фильм» определили «Незнакомую дочь». Отметили также исполнительницу главной роли в картине — Оливию Колман. Также награду получил Фрэнки Фэйсон (The Killing of Kenneth Chamberlain).

Лучшим международным фильмом признали «Сядь за руль моей машины» (Япония), а документальным — анимадок «Побег». Также наградили сериал «Псы резервации».

«Игра в кальмара» вышла в начале осени и моментально завоевала любовь зрителей. Дорама побила рекорд на Netflix по просмотрам за месяц. У проекта будет продолжение.