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Весь мир
Арабская коалиция вновь заявила об ударах по иранским подразделениям в йеменской Сане
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Арабская коалиция вновь заявила об ударах по иранским подразделениям в йеменской Сане

Весь мир
Арабская коалиция вновь заявила об ударах по иранским подразделениям в йеменской Сане
Global Look Press  /  Mohammed al-Azaki/XinHua

Сана, 30 ноября. Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии вновь сообщила об ударах в Йемене, якобы нацеленных на позиции подразделений иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и ливанского движения «Хезболла», фактически подконтрольного Тегерану.

Три удара были нанесены по целям в международном аэропорту Саны, еще один — по «засекреченному объекту КСИР» в районе городского парка. Командование коалиции в очередной раз подчеркнуло, что заранее уведомило население о грядущем авиационном налете и призвало не собираться в этих районах. Операция, по словам представителей военного союза, прошла в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

На прошлой неделе саудовская авиация также наносила удары по предполагаемым местам расположения иранских советников. В частности, атакам подверглись президентский дворец и якобы обнаруженный неподалеку закрытый объект, из которого, как сообщила коалиция, повстанцы движения «Ансар Аллах» впоследствии начали активно вывозить вооружение. Склады и мастерские по производству беспилотников и барражирующих боеприпасов, ставшие очередными целями воздушной операции, также приписали во владение проиранским формированиям.

По данным же СМИ, относящихся к Исламской республике, удары по йеменской столице стали ответом на массовые антиамериканские демонстрации. Они прошли в ряде городов на подконтрольных повстанцам территориях провинций Сана, Саада, Таиз, Хаджа и Эль-Байда. Участники обвиняли Вашингтон в причастности к экономическому кризису и затяжной гражданской войне в Йемене, осудив поддержку, которую США оказывают арабской коалиции.

Саудовская Аравия и ряд ее союзников в 2015 году вступили в конфликт в Йемене на стороне центрального правительства республики, которое борется против поддерживаемых Ираном шиитских повстанцев. Несмотря на преимущество в боевой технике, в особенности военной авиации, армия продолжает сдавать позиции. За прошедшие годы также заметно поредели ряды коалиции — фактически активное участие в ее операциях сохранил лишь Эр-Рияд.

Наиболее сложной остается ситуация в провинции Мариб, где хуситы постепенно приближаются к одноименному административному центру. Его захват даст любой из сторон заметное преимущество, так как в этом районе проходят важные пути сообщения между другими провинциями. В то же время из-за активных боевых действий ухудшается гуманитарная ситуация, поскольку миссии международных организаций не могут доставить продовольственную и медицинскую помощь местным жителям.

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Все новости / Весь мир / Арабская коалиция вновь заявила об ударах по иранским подразделениям в йеменской Сане
саудовская аравия иран йемен
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