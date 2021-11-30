Арабская коалиция вновь заявила об ударах по иранским подразделениям в йеменской Сане

Сана, 30 ноября. Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии вновь сообщила об ударах в Йемене, якобы нацеленных на позиции подразделений иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и ливанского движения «Хезболла», фактически подконтрольного Тегерану.

Arab coalition targets Iran Revolutionary Guard experts in Sanaa https://t.co/s2l0rdDdf6 — Syeda Shabana Ashraf (@SyedaShabanaAsh) November 30, 2021

Три удара были нанесены по целям в международном аэропорту Саны, еще один — по «засекреченному объекту КСИР» в районе городского парка. Командование коалиции в очередной раз подчеркнуло, что заранее уведомило население о грядущем авиационном налете и призвало не собираться в этих районах. Операция, по словам представителей военного союза, прошла в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

На прошлой неделе саудовская авиация также наносила удары по предполагаемым местам расположения иранских советников. В частности, атакам подверглись президентский дворец и якобы обнаруженный неподалеку закрытый объект, из которого, как сообщила коалиция, повстанцы движения «Ансар Аллах» впоследствии начали активно вывозить вооружение. Склады и мастерские по производству беспилотников и барражирующих боеприпасов, ставшие очередными целями воздушной операции, также приписали во владение проиранским формированиям.

По данным же СМИ, относящихся к Исламской республике, удары по йеменской столице стали ответом на массовые антиамериканские демонстрации. Они прошли в ряде городов на подконтрольных повстанцам территориях провинций Сана, Саада, Таиз, Хаджа и Эль-Байда. Участники обвиняли Вашингтон в причастности к экономическому кризису и затяжной гражданской войне в Йемене, осудив поддержку, которую США оказывают арабской коалиции.

Saudi-led coalition carries out air strikes in Yemen capital https://t.co/kGisbbEYc4 — santosh (@Santosh9722) November 30, 2021

Саудовская Аравия и ряд ее союзников в 2015 году вступили в конфликт в Йемене на стороне центрального правительства республики, которое борется против поддерживаемых Ираном шиитских повстанцев. Несмотря на преимущество в боевой технике, в особенности военной авиации, армия продолжает сдавать позиции. За прошедшие годы также заметно поредели ряды коалиции — фактически активное участие в ее операциях сохранил лишь Эр-Рияд.

Наиболее сложной остается ситуация в провинции Мариб, где хуситы постепенно приближаются к одноименному административному центру. Его захват даст любой из сторон заметное преимущество, так как в этом районе проходят важные пути сообщения между другими провинциями. В то же время из-за активных боевых действий ухудшается гуманитарная ситуация, поскольку миссии международных организаций не могут доставить продовольственную и медицинскую помощь местным жителям.