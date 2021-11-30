Политолог Межевич назвал «подарком» для Польши ситуацию с беженцами на границе

Санкт-Петербург, 30 ноября. Ситуация на польско-белорусской границе показала, что всегда надо если не любить, то уважать и знать своего потенциального противника, считает политолог Николай Межевич.

Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», гостем которой стал руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Как отметил политолог, очевидным было, что Польша будет жестко реагировать на любую ситуацию с мигрантами. Белоруссия хоть и понимала это, но недооценила Варшаву, говорит он.

Фактически количество беженцев, о которых идет речь сейчас, является не таким большим в сравнении с числом тех, кто уже попал на территорию ЕС даже в этом году, указал политолог. Межевич призвал задуматься, почему именно сейчас ситуация стала такой масштабной проблемой.

«Блестяще сыграла Польша, блестяще с точки зрения защиты польских интересов в понимании польской партии "Правая справедливость", которая сейчас у власти. Не в интересах польского народа, это другая история, а в интересах конкретной партии. Партии нужно было создать врага», — высказался Межевич.

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Как отметил эксперт, когда проблема беженцев стала и польской проблемой, ее оказалось возможным использовать на все сто процентов.

«Во первых — была использована эта проблема для переброски воинского контингента, 15-тысячный контингент, включая танки, были переброшены к восточной границе. Ни одна страна до этого кризиса на польско-белорусской границе тяжелое вооружение не двигала в контексте проблемы беженцев, хотя потоки и через Турцию, и через Грецию, через Италию, через Испанию были несопоставимо больше. Этим занимались специально обученные люди. Второй момент — для Польши это был просто подарок, Польша столкнулась с серьезным внутренним кризисом», — считает Николай Межевич.

В результате выиграла та часть депутатов Европарламента и влиятельного аппарата еврокомиссии, которая говорила, что Польшу нужно поддерживать в любом случае, подытожил он.

Ранее политолог Владимир Корнилов проанализировал ситуацию и рассказал, почему беженцы стали для Польши манной небесной. По его словам, сейчас все внимание Варшавы и Брюсселя обращено на «пограничные дела».