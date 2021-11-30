Граждан Туниса призвали выступить против мусорного кризиса

Тунис, 30 ноября. Неправительственные организации и представители гражданского общества на фоне кризиса накопления мусора призвали людей поучаствовать во всеобщей забастовке, которая состоится 10 декабря в южной провинции Сфакс.

После встречи в штаб-квартире Национальной конфедерации промышленности, торговли и ремесел члены НПО решили приостановить в день митинга все мероприятия, кроме жизненно важных, например, учебы и государственных услуг.

Граждане из провинции столкнулись с горами мусора, неприятными запахами и распространением насекомых после закрытия два месяца назад главной районной свалки «Аль-Кана». Неправительственные организации и представители гражданского общества опасаются распространения эпидемий.

Сфакс — крупнейший экономический город на юге Туниса, который накопил более 28 тысяч тонн мусора. Неработающая по решению суда свалка поставила под угрозу жизненно важную деятельность в регионе. Хотя в конце сентября там захоронили химические отходы вместо бытовых.

Североафриканская страна с населением около 12 миллионов человек пытается справиться с трудностями при обращении с отходами, поскольку ранее большую часть мусора вывозили на свалку или сжигали, а оставшееся — перерабатывали.