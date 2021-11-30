L'Antidiplomatico: Лондон скрыл детали инцидента c F-35, чтобы не опозориться перед РФ

Рим, 30 ноября. Британские военные не торопятся раскрывать истинные причины крушения своего истребителя F-35 в Средиземном море, потому что постыдные детали инцидента могут нанести ущерб репутации Лондона.

В публикации итальянского издания L'Antidiplomatico говорится, что новость о рухнувшем с палубы британского авианосца Queen Elizabeth самолете наделала много шума в СМИ. Сообщалось, что F-35 разбился сразу после взлета по неизвестным причинам. Авторы публикации обратили внимание на слова британских военных, которые настаивали на том, что истребитель не совершал опасных маневров, передает «ПолитРоссия».

В Италии предполагают, что командование умышленно скрывает некоторые подробности случившегося. Оно не торопится объяснить, из-за чего упал самолет, поэтому отсутствие ответов привело к появлению альтернативной версии произошедшего. Существует мнение, что 17 ноября истребитель F-35 взлетел с авианосца не ради обычного патрулирования, а для погони за пролетавшим мимо российским самолетом.

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«F-35 Великобритании, вероятно, пытался перехватить российский истребитель», — констатировали аналитики.

По словам обозревателей, во время полета что-то пошло не так, поэтому истребитель рухнул в воду. Эта гипотеза объясняет молчание Лондона насчет причин крушения. Эксперты считают, что британские военные скрыли детали инцидента, чтобы не опозориться перед РФ.

Ранее сообщалось, что США были обескуражены реакцией России на ситуацию с крушением британского F-35 в Средиземном море. На Западе предполагали, что Москва хочет заполучить секретные технологии истребителя, передает ytro.news.