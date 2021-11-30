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Азербайджанские военные покинули территории вблизи армянского села Ишханасар

Армия
Азербайджанские военные покинули территории вблизи армянского села Ишханасар
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Ереван, 30 ноября. Вооруженные силы Азербайджана ушли с территорий вблизи армянского села Ишханасар, где 16 ноября состоялись боестолкновения, пишет Sputnik Армения со ссылкой на старосту села Марата Петросяна.

По словам сельского старосты, он не знает, заняли ли оставленные позиции армянские военные. При этом в минобороны страны эту ситуацию пока что не прокомментировали.

«Там, где были столкновения, их (азербайджанских военнослужащих. – Прим. ред.) больше нет», — цитирует издание слова Петросяна.

Стоит отметить, что на некоторые позиции ВС Азербайджана до сих пор можно попасть только через армянские посты. Вооруженные силы Армении за последнее время дважды усиливали бдительность: 22 и 25 ноября.

При этом 26 ноября глава России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры на тему ситуации в Нагорном Карабахе. Москва продолжит оказывать содействие сторонам в интересах нормализации их отношений, передает RT.

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Армения азербайджан ишханасар
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