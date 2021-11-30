Боль поисковиков: почему потомки отказываются от своих предков — героев ВОВ

Поисковики, что возвращают имена павшим в Великой Отечественной войне солдатам, на территории Советской России официально объединились в конце 1980-х годов. Небезразличные к судьбам погибших бойцов энтузиасты выезжают на места кровопролитных битв, поднимают останки воинов, восстанавливают их фамилии, находят родственников, нередко возвращают героев на Родину.

Только не всегда потомки рады обретению отцов и дедов. Пусть редко, но все же бывают случаи, когда на весть о возвращении солдата его дети и внуки отвечают отказом принимать даже историю судьбы героически павшего предка. О забытых героях и боли поисковиков — в материале Федерального агентства новостей.

vk.com / Алексей Кузнецов

«Мне положена квартира за отца?»

В списках без вести пропавших в войне уроженец Омской области Антон Г. числился с 1941 года. Спустя несколько десятилетий бойцы поискового отряда «Броня» нашли его останки близ Ржева. Медальон солдата не испортили ни годы, ни снега. По данным из записки Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий смогла найти старшую дочь бойца и пригласить ее на перезахоронение отца.

«Дочь спросила, что ей будет за это, положена ли ей квартира за погибшего отца, а потом добавила, что ей наше предложение неинтересно. Но в разговоре упомянула, что в Сургуте живет ее младшая сестра. Мы смогли найти и эту женщину, та приехала на перезахоронение и прояснила многое. Оказывается, первая дочь всю жизнь искала отца, но ей отказывали во всех инстанциях. К старости она просто отчаялась, разочаровалась», — рассказал ФАН командир архивно-поисковой группы «Броня» Алексей Кузнецов.

По словам Алексея, подобные отказы в ведомствах в советские годы не были редкостью. Без вести пропавшие солдаты вполне могли оказаться военнопленными и, по мнению карательных органов, быть прислужниками немецких захватчиков.

vk.com / Алексей Кузнецов

Обрел имя спустя годы

Похожая участь настигла красноармейца Александра Б. Его личные вещи, документы и даже место новой могилы оказались неинтересны его потомкам. Внучка не поехала на перезахоронение деда-героя за 200 километров.

«В 2014 году мы подняли крупную воронку из Зубцовского района Тверской области. В числе медальонов нашли справку, которую еще шесть лет не могли прочесть. Документ выдан в апреле 1942 года райисполкомом Волоколамского района Подмосковья гражданину Б. Александру на право въезда в Москву. Эта бумага принадлежала красноармейцу, уроженцу Воронежской области. Возможно, он был освобожден после плена и признан невиновным», — рассказал историю еще одного отказника Алексей Кузнецов.

vk.com / Алексей Кузнецов

Солдат хотел вернуться

Полный горечи и разочарования пост опубликовала на своей странице в Facebook заместитель Крымской республиканской ассоциации поисковых отрядов «Отчизна» Наталья Дзюба. Она искала родственников Прокопия Н. Солдата подняли эстонские поисковики на территории своей страны. Однако чудом найденная правнучка отказалась от героически павшего прадеда.

«Она спросила: «Что вы хотите от нас? Мы знаем, где он погиб и похоронен (при этом называет совершенно другой регион, даже страну — не Эстонию. — Прим. ред.). Кого вы нашли — мы не знаем и знать не хотим». Я отправила внучке сканы медальона, контакты эстонских коллег. На мою просьбу дать мне возможность пообщаться с дочерью солдата получила отказ. Она просила больше не беспокоить», — написала Наталья.

Шокированные реакцией прямых потомков племянники Прокопия Н., напротив, тепло пообщались с поисковиками, узнали дату перезахоронения и обещали забрать личные вещи бойца — бесценные реликвии.

vk.com / Алексей Кузнецов

«Отказники — не такое частое явление, слава Богу! Для меня более значимым является то, что потомки ждут до сих пор… Вот это радует», — сказала в беседе с ФАН Наталья Дзюба.

С Натальей не мог не согласиться директор Саранского мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг. Николай Кручинкин. По его словам, с подобными случаями чаще всего встречаются на территории Украины, а для России отказ от родных — досадное исключение из правил.

«К примеру, в Мордовии вообще нет отказников. Напротив, люди сами обращаются, лишь бы узнать весть о своих родственниках-воинах, они даже готовы и финансово помочь, когда возможно возвращение останков бойца на Родину. Но в своей поисковой деятельности пришлось многое видеть, даже то, как сын не пришел на перезахоронение отца в своем же поселке. Все люди — разные. От живых родителей отказываются, сдавая их в дом престарелых, что уж говорить о погибших», — пояснил в разговоре с корреспондентом Николай Кручинкин.

vk.com / Алексей Кузнецов

Поисковики уверены, что в основном отказы получают по объективным причинам. Возраст детей солдат уже давно приблизился к преклонному. Выехать в дальний регион на могилу к бойцу потомки часто не могут из-за проблем со здоровьем и финансовых трудностей.

«Многие медальоны нельзя вычитать по 10 и даже 20 лет. Потом время уходит на поиск родных. Так сложилось, чем сложнее поиск детей и внуков, тем больше вероятность, что от солдата откажутся. Мы пытаемся понять, что в этот момент творится у родственников в душе. Возможно, мы им не вовремя позвонили. Тогда нам они сами перезванивают и просят все рассказать. А вот с асоциальными личностями — другая история. Там мы можем нарваться и на нецензурную брань. Становится очень обидно за бойцов», — рассказал поисковик Алексей Кузнецов.

vk.com / Алексей Кузнецов

За грибами — по трупам

Еще одна боль поисковиков — неуважительное отношение людей к местам массовой гибели бойцов. Яркий пример — Ржевский выступ в Тверской области. Там с осени 1941 года до весны 1943-го практически не стихали звуки выстрелов и взрывов. Только в том районе советские войска потеряли более двух миллионов солдат.

«Это место, можно сказать, залито кровью. В лесу, в 50–100 метрах от дороги, красноармейцы лежали буквально ковром, как мы называем — «верховыми». Как солдаты шли, были сражены осколками или пулей, упали, так и остались лежать. За эти десятилетия на них появился перегной — листья, ветки. Из-под земли торчали каски, черепа. Но люди ходили по ним, собирали грибы, ягоды и не обращали на останки внимания. Кстати, тот район сейчас активно застраивается коттеджами», — рассказал Алексей.

vk.com / Алексей Кузнецов

История на грани мистики

Бойцы поисковых отрядов заверили: если солдата рьяно ищут родственники, то рано или поздно он «вернется». Житель Саранска долгое время пытался найти своего отца Алексея Домкова, который погиб в 1942 году на урочище, где были колоссальные потери. Поисковикам казалось, что поднять останки и восстановить имя отдельного бойца именно там — что-то невозможное.

«Этот мужчина почему-то был уверен, что мы найдем его отца. Часто приходил ко мне на работу, рассказывал о нем, показывал фото. Спустя несколько лет мне рассказали, что в Зубцовском районе Тверской области подняли мордвина — Алексея Домкова. Но к тому времени его сын уже умер. Ко мне пришли внучки бойца, плачут. Оказывается, накануне моего звонка одной приснился их покойный отец и приказал: «Не ищи его, я сам нашел». К чему все это было, они поняли только после разговора со мной», — рассказал Алексей Кузнецов.

Из личного архива Алексея Кузнецова /

Из личного архива Алексея Кузнецова /

Сами поисковики без шпаргалок и подсказок могут рассказать о судьбе, пожалуй, каждого ими найденного солдата. Имена, фамилии и даже номера дивизий хранятся в их памяти, как в надежном архиве. В копилке бесценных артефактов могут оказаться удивительные вещи. Так Алексей стал обладателем письма фронтовика Андрея Мелентьева. Пронизанные любовью к семье и Родине строки ему подарила дочь убитого в бою политрука.