Триполи, 30 ноября. Тысячи мигрантов исчезают в неофициальных тюрьмах, подконтрольных торговцам людьми и группировкам на западе Ливии. Об этом пишет издание The New Yorker.

Евросоюз, уставший от нескончаемых волн африканских беженцев, создал систему по задержанию нелегалов до того, как они добираются до европейских земель. Финансируемая Брюсселем Ливийская береговая охрана перехватывает людей в Средиземном море и отправляет в злополучные центры содержания под стражей.

Большинство таких учреждений не подведомственны госструктурам. Ими управляют вооруженные формирования, которые рассматривают переполненные объекты в качестве источника прибыли. Родственникам арестованных мигрантов предлагается передать выкуп размером от 500 долларов и выше. В случае неуплаты дальнейшую судьбу людей решают боевики.

Издание отмечает, что беженцы содержатся в ужасающих условиях и антисанитарии. Надзиратели, они же члены бандформирований, избивают и насилуют заключенных. На это неоднократно указывали отчеты международных гуманитарных организаций.

Федеральное агентство новостей /

«ЕС сделал то, о чем он думал и планировал годами. Он устроил в Ливии адскую яму, чтобы удержать людей, направляющихся в Европу», — сказал Салах аль-Маргани, министр юстиции с 2012-го по 2014-й год.

При этом число мигрантов, след которых затерялся в секретных тюрьмах, идет на тысячи. Таких нелегалов официально считают пропавшими без вести.

Информацию подтвердил изданию глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Ливии Федерико Суда. Он указал на несоответствие цифр. По его словам, за первые семь месяцев 2021 года местные силовики задержали и поместили под стражу более 15 000 беженцев. Однако сейчас нелегалов насчитывается порядка шести тысяч.

В сентябре МОМ объявил об исчезновении на территории североафриканской страны 18 000 беженцев. Организация не исключает, что нелегалов содержат в тюрьмах торговцев людьми или вооруженных формирований.