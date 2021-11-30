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Адвокат Жорин рассказал, как будет делиться наследство Градского

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 12:15
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал, как будет делиться наследство Градского
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 30 ноября. Адвокат Сергей Жорин перечислил варианты, как могут поделить многомиллионное состояние покойного композитора Александра Градского. Он предположил, что артист перед своей кончиной оставил завещание.

Важную роль в распределении наследства будет играть семейный статус Градского. По словам эксперта, если композитор не был официально женат на Марине Коташенко, то без наличия завещания все будет поделено между наследниками первой очереди, то есть между детьми Градского. Незамужняя возлюбленная может претендовать на наследство покойного, если является нетрудоспособной и находится на иждивении не менее года.

Если Градский все же был женат, то, добавил Жорин, наследство будет делиться между детьми артиста и его супругой. Вдова может претендовать на половину совместно нажитого имущества за время официальных отношений.

«Предположу, зная Градского как очень мудрого человека, что было завещание. В этом случае все имущество покойного будет поделено согласно его воле за единственным исключением — несовершеннолетние дети, даже если они не включены в завещание, все равно имеют право на так называемую обязательную долю», — написал Жорин в своем Telegram-канале.

Градский умер спустя чуть больше трех недель после празднования 72-го дня рождения. Артист скончался 28 ноября. Его могут похоронить на Ваганьковском кладбище в Москве.

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