Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 12:58
12:58
Экономика
Аналитик Сидоров: Штамм «Омикрон» обвалил цены на нефть
12:55
Происшествия
Рецидивиста из Горно-Алтайска приговорили к реальному сроку за угрозу убийством знакомой
12:52
Экономика
Потраченные на спасение украинской валюты 630 млн долларов не помогли гривне
12:51
Политика
Политолог Сатановский осудил подачу Нидерландами иска против России в ICAO из-за MH17
12:50
Политика
Политолог Валяев рассказал, что стоит ждать от предстоящей встречи Путина и Байдена
12:50
Общество
Блогер и урбанист Варламов заявил о проблемах Петербурга с регулярным коммунальным обслуживанием
12:49
Происшествия
Банду мигрантов приговорили к тюремным срокам за нападение на бизнесменов в Подмосковье
12:48
Политика
Песков допустил, что Лавров и Блинкен в Стокгольме обсудят саммит Путина и Байдена
12:47
Политика
Журналист Кот предостерег США от попыток стать мировым гегемоном
12:45
Весь мир
Арабская коалиция вновь заявила об ударах по иранским подразделениям в йеменской Сане
Все новости

Президент Перу ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах

Происшествия
Президент Перу ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах
Prt Scr twitter.com  /  @westindimade

Лима, 30 ноября. Президент Перу Педро Кастильо поручил ввести режим ЧП в нескольких регионах, которые больше всего пострадали во время землетрясения. Он лично выезжал в Амазонский район, чтобы оценить ущерб от стихии.

«Министерства и институты позаботятся не только о Ла-Хальке, но и о любом районе, который повредило землетрясение. Мы уверяем вас, что, начиная с сегодняшнего дня, будем помогать вам через министерства», — заявил глава государства.

Землетрясение магнитудой 7,5 балла зафиксировали на севере страны накануне. Эпицентр находился в 45 км к северо-западу от города Барранка и в 269 км к востоку от города Лоха в Эквадоре. В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один ребенок, 16 человек пострадали. Повреждения получили 220 зданий, включая церкви и торговые центры. 75 жилых домов оказались разрушены полностью.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Президент Перу ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах
землетрясение режим чп перу
Комментировать