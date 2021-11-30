Президент Перу ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах

Лима, 30 ноября. Президент Перу Педро Кастильо поручил ввести режим ЧП в нескольких регионах, которые больше всего пострадали во время землетрясения. Он лично выезжал в Амазонский район, чтобы оценить ущерб от стихии.

«Министерства и институты позаботятся не только о Ла-Хальке, но и о любом районе, который повредило землетрясение. Мы уверяем вас, что, начиная с сегодняшнего дня, будем помогать вам через министерства», — заявил глава государства.

Землетрясение магнитудой 7,5 балла зафиксировали на севере страны накануне. Эпицентр находился в 45 км к северо-западу от города Барранка и в 269 км к востоку от города Лоха в Эквадоре. В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один ребенок, 16 человек пострадали. Повреждения получили 220 зданий, включая церкви и торговые центры. 75 жилых домов оказались разрушены полностью.