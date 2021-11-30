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Восемь столиц Бразилии ввели ограничения из-за штамма «Омикрон»

Весь мир
Восемь столиц Бразилии ввели ограничения из-за штамма «Омикрон»
Global Look Press  /  Rafael Henrique/Keystone Press Agency

Бразилиа, 30 ноября. По меньшей мере восемь из 27 столиц бразильских штатов, включая Сальвадор и Белу-Оризонти, отменили торжества по случаю Нового года из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает агентство Globo.

Одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран мира впервые за долгое время переживает период стабильности. Количество заражений и смертельных случаев находится на самом низком уровне с начала кризиса здравоохранений в феврале 2020 года.

На фоне улучшения ситуации благодаря продвижению кампании по вакцинации населения региональные и местные власти запланировали организовать концерты и памятные мероприятия по случаю наступления Нового года. Однако рост заболеваемости в Европе и обнаружение варианта «Омикрон» вызвало тревогу в разных частях Бразилии.

Первыми региональными столицами, отменившими торжества, стали Сальвадор, Белу-Оризонти, Форталеза, Флорианополис, Жуан-Пессоа, Сан-Луис, Кампу-Гранди и Палмас.

«По причине появления нового штамма и роста случаев заражения в Европе я принял решение об отмене праздника по случаю окончания года в Сальвадоре. Я осознаю важность мероприятия для экономики нашего города, однако мы ставим жизни людей на первое место», — заявил мэр столицы штата Баия Бруну Рейс на официальной странице в Twitter.

Во Флорианополисе власти объявили о намерении оставить фейерверки, но отменить музыкальные представления с целью избежать больших скоплений людей.

На данный момент власти Сан-Паулу, самого густонаселенного города Бразилии, и Рио-де-Жанейро, туристического центра, где традиционно миллионы людей собираются на пляжах 31 декабря, продолжают подготовку к торжествам. При этом все большее количество людей, в том числе работников здравоохранения, рекомендуют приостановить любые мероприятия.

Пандемия в Бразилии

С начала пандемии в Бразилии было зарегистрировано 22 млн случаев заражения и 615 тысяч смертей от СOVID-19. В стране пока что не было официально зафиксировано присутствие штамма «Омикрон», хотя в штатах Сан-Паулу и Минас-Жерайс есть возможные инфицированные.

Страх перед очередной волной пандемии заставил многие муниципальные власти отменить также мероприятия, связанные с карнавалом 2022 года с конца февраля до начала марта.

Ранее правительство Бразилии приостановило рейс из шести стран Африки из-за наличия варианта «Омикрон», включая ЮАР, где штамм был впервые обнаружен.

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