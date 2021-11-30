Восемь столиц Бразилии ввели ограничения из-за штамма «Омикрон»

Бразилиа, 30 ноября. По меньшей мере восемь из 27 столиц бразильских штатов, включая Сальвадор и Белу-Оризонти, отменили торжества по случаю Нового года из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает агентство Globo.

Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, São Luís, João Pessoa e Palmas já confirmaram que não terão festas de réveillon 2022 por conta da pandemia do coronavírus que continua afetando o Brasil e pelo avanço da variante ômicron: https://t.co/c0C7CaP0k2 #Hora1 — Hora 1 (@hora1) November 30, 2021

Одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран мира впервые за долгое время переживает период стабильности. Количество заражений и смертельных случаев находится на самом низком уровне с начала кризиса здравоохранений в феврале 2020 года.

На фоне улучшения ситуации благодаря продвижению кампании по вакцинации населения региональные и местные власти запланировали организовать концерты и памятные мероприятия по случаю наступления Нового года. Однако рост заболеваемости в Европе и обнаружение варианта «Омикрон» вызвало тревогу в разных частях Бразилии.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta segunda-feira (29) que a variante Ômicron do coronavírus deve se espalhar internacionalmente e representa um risco muito alto de surtos de infecção que podem ter "consequências graves" em alguns lugares #CNNBrasil pic.twitter.com/YJaTkhhYFG — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 29, 2021

Первыми региональными столицами, отменившими торжества, стали Сальвадор, Белу-Оризонти, Форталеза, Флорианополис, Жуан-Пессоа, Сан-Луис, Кампу-Гранди и Палмас.

«По причине появления нового штамма и роста случаев заражения в Европе я принял решение об отмене праздника по случаю окончания года в Сальвадоре. Я осознаю важность мероприятия для экономики нашего города, однако мы ставим жизни людей на первое место», — заявил мэр столицы штата Баия Бруну Рейс на официальной странице в Twitter.

Во Флорианополисе власти объявили о намерении оставить фейерверки, но отменить музыкальные представления с целью избежать больших скоплений людей.

На данный момент власти Сан-Паулу, самого густонаселенного города Бразилии, и Рио-де-Жанейро, туристического центра, где традиционно миллионы людей собираются на пляжах 31 декабря, продолжают подготовку к торжествам. При этом все большее количество людей, в том числе работников здравоохранения, рекомендуют приостановить любые мероприятия.

Пандемия в Бразилии

С начала пандемии в Бразилии было зарегистрировано 22 млн случаев заражения и 615 тысяч смертей от СOVID-19. В стране пока что не было официально зафиксировано присутствие штамма «Омикрон», хотя в штатах Сан-Паулу и Минас-Жерайс есть возможные инфицированные.

Страх перед очередной волной пандемии заставил многие муниципальные власти отменить также мероприятия, связанные с карнавалом 2022 года с конца февраля до начала марта.

Brasil proíbe voos de seis países da África por variante Ômicron. Ficam proibidos voos com origem ou passagem na África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. — Coronavírus Brasil (@CoronavirusBra1) November 28, 2021

Ранее правительство Бразилии приостановило рейс из шести стран Африки из-за наличия варианта «Омикрон», включая ЮАР, где штамм был впервые обнаружен.