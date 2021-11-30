Коммунист Рашкин попал в больницу

Москва, 30 ноября. Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин сейчас находится в больнице на лечении, рассказал информированный источник во фракции.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Интерфаксом».

«О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что парламентарий от КПРФ потерял депутатскую неприкосновенность. Соответствующее решение было принято по итогам голосования в Государственной думе РФ. Уточняется, что коммунист лишился иммунитета на фоне дела о незаконной охоте.