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Коммунист Рашкин попал в больницу

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 12:21
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Политика
Коммунист Рашкин попал в больницу
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 30 ноября. Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин сейчас находится в больнице на лечении, рассказал информированный источник во фракции.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Интерфаксом».

«О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что парламентарий от КПРФ потерял депутатскую неприкосновенность. Соответствующее решение было принято по итогам голосования в Государственной думе РФ. Уточняется, что коммунист лишился иммунитета на фоне дела о незаконной охоте.

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госдума кпрф рашкин
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