Въехавший на коне в «Пятерочку» мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

При задержании наездник вел себя грубо и не подчинялся указаниям представителей власти. От предложенной медэкспертизы он также отказался.

Ранее на камеры видеонаблюдения в супермаркете поселка Карла Либкнехта в Курской области попал необычный посетитель. Наездник, не слезая с лошади, заехал в тамбур магазина, но проходить дальше не стал. Некоторое время они с конем потоптались в тамбуре, после чего решили покинуть помещение. Мужчина скакал по прилегающей к магазину «Пятерочка» территории, пока его не вывели приехавшие полицейские.

Правоохранители обнаружили у наездника шашку. Ее изъяли и отправили на экспертизу, чтобы та установила, относится ли данный предмет к категории холодного оружия. Самому же мужчине предложили пройти проверку на алкотестере, но он вел себя агрессивно и отказался.

Полицейские утверждают, что нарушитель общественного порядка был пьян. Лихого казака пришлось задержать за неповиновение органам власти. Он признался, что лошадь захотела хлеба, и хозяин решил предложить ей самой ознакомится с широким ассортиментом продуктового магазина.