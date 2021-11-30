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Виктор Баранец высмеял конфуз США с атомными подлодками у берегов Австралии

Армия
Виктор Баранец высмеял конфуз США с атомными подлодками у берегов Австралии
wikipedia.org  /  Thiep Nguyen / public domain

Вашингтон, 30 ноября. Первый этап концентрации сил ВМС США у берегов Австралии в рамках нового военного блока AUKUS закончился громким конфузом

Американцы испугались реакции России и Китая на переброску атомных субмарин к австралийским берегам и слишком резко начали сдавать назад, пытаясь откреститься от провокации военного обострения в тихоокеанском регионе.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя странные маневры администрации Байдена вокруг переброски войск в рамках укрепления AUKUS.

Эксперт отметил, что манипуляции США в Тихом океане указывают на то, что уже сейчас в регионе формируется новый центр силы. Главная цель этой новой структуры — создать дополнительные точки потенциального напряжения для России и Китая. Однако действуют американцы как-то слишком неуверенно, пока что нивелируя угрозу, которая вроде бы должна исходить от тихоокеанского аналога НАТО. Примечательна реакция Белого дома на жесткие предупреждения, прозвучавшие из Москвы и Пекина в связи с планируемой переброской атомных субмарин ВМС США к берегам Австралии. Стоило России и Китаю выразить протест, как американцы оконфузились. Причем не только администрация президента, но и сам Джо Байден.

Виктор Баранец высмеял конфуз США с атомными подлодками у берегов Австралии
Федеральное агентство новостей /

«Стоило Пекину и Москве сделать соответствующие заявления по поводу атомных субмарин, как американцы принялись открещиваться, оконфузившись тем самым перед новоиспеченными союзниками, ожидающими «ядерную мощь» США у своих берегов. Байден вообще дошел до такой дури, что сказал: «Да, лодки будут, но ракетные шахты их будут пустыми». Может матрешек туда натолкают или пластилиновыми ракетками зарядят, неизвестно с такими-то заявлениями. И смех, и грех. Этот двойной конфуз Вашингтона ставит под сомнение эффективность этого AUKUS с самого начала», — иронично отметил Баранец.

Военный эксперт добавил, что в этой ситуации особое внимание нужно уделить все-таки Европе, которую американцы всерьез решили превратить в военный плацдарм и активно накачивают оружием и живой силой. С этого направления можно говорить о реальной угрозе, особенно на фоне планов НАТО поставить в Германии свои ракеты с ядерными боеголовками.

Ранее украинцы призвали Россию требовать от Украины компенсаций по примеру Китая в истории с заводом «Мотор Сич».

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