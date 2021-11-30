«Татнефть» рассмотрела с ННК свою деятельность на западе Ливии

Триполи, 30 ноября. Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии Мустафа Саналла встретился с генеральным директором филиала российской компании «Татнефть» в североафриканской стране Альбертом Сафиуллиным и сопровождающей его делегацией.

Согласно заявлению пресс-службы ННК, представители ПАО «Татнефть» объявили о завершении бурения скважины B2 на контрактной территории 4–82 на западе государства. Возобновление геологоразведки на месторождении Гадамес стартовало в октябре.

Участники встречи проанализировали деятельность компании в Ливии за прошедший период. Обсуждался ряд логистических вопросов, связанных с работой россиян. Также затронуты некоторые пункты меморандума о взаимопонимании, ранее подписанного между сторонами.

Глава ННК подтвердил, что корпорация продолжит работу над устранением всех трудностей, мешающих деятельности «Татнефти».

Ранее в Триполи состоялось первое заседание совместного российско-ливийского комитета. Участники обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в нескольких областях.