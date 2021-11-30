Кадры с тысяч взломанных камер видеонаблюдения в России попали в Сеть

Москва, 30 ноября. Тысячи камер видеонаблюдения оказались взломаны в России. Кадры, в том числе из приватных зон, попали в Сеть, сообщил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, на факт взлома указывают данные сервисов Shodan и Censys, предназначенных для поиска подключенных к интернету устройств. Кроме того, в социальных сетях и мессенджерах стала появляться информация о продаже снятого на эти камеры материала.

Эксперт указал, что камеры были установлены в приватных зонах — в гостиницах, массажных кабинетах, салонах, где делают интимные стрижки и депиляцию. Он отметил, что устройства зачастую не защищены должным образом.

Бедеров добавил, что злоумышленники пытаются нажиться не только на желающих посмотреть контент, но и на владельцах заведений. Кроме этого, хакеры шантажируют героев роликов, пишут «Известия».

Эксперты также призывают россиян аккуратнее пользоваться смартфоном, поскольку его также могут взломать. Они указали на основные признаки противоправных действий в отношении устройств.