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CD Projekt RED начнет разработку новых игр во вселенных «Ведьмака» и Cyberpunk 2077

Технологии
CD Projekt RED начнет разработку новых игр во вселенных «Ведьмака» и Cyberpunk 2077
Скриншот игры «Cyberpunk 2077»

Варшава, 30 ноября. Руководитель польской компании CD Projekt Адам Кичиньский рассказал о планах дочерней фирмы по созданию новых игр во вселенных «Ведьмака» и Cyberpunk 2077.

Кичиньский указал, что компания намерена развивать две свои самые главные франшизы. В разговоре с журналистами он уклончиво ответил на вопросы о новых играх от CD Projekt RED в 2022 году, сообщило издание Rzeczpospolita.

«В настоящее время мы сосредоточены на наших двух основных франшизах. Обе обладают огромным потенциалом, поэтому одна из наших стратегических целей – начать параллельную работу над двумя ААА-проектами по этим IP, что, как ожидается. произойдет в 2022 году», — пообещал глава польской корпорации.

В середине осени компания CD Projekt Red обновила план выхода бесплатных дополнений игры Cyberpunk 2077. Что стало причиной резкого переноса обновлений, неизвестно.

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игра ведьмак Cyberpunk 2077
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